Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210316/valyuta-1601409884.html
Курс рубля к евро и доллару снизился
Курс рубля к евро и доллару снизился
Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:10
2021-03-16T10:16
цены на нефть
московская биржа
москва
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601335458_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_36a302dee38ab5863493f693500a0335.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:05 мск повысился на восемь копеек — до 72,88 рубля, европейской — на десять копеек, до 86,98 рубля.Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8 процента и достигла 68,3 доллара за баррель.Горючее дешевеет на волне карантинных мер из-за нового роста заболеваемости COVID-19 и медленных темпов вакцинации, а также из-за снижения спроса в Европе и роста запасов.
https://ria.ru/20210315/dollar-1601344044.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601335458_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_c422694f3526c4ab1212e9f87fd396c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, московская биржа, москва, brent, евро, доллар, рубль, экономика

Курс рубля к евро и доллару снизился

07:10 16.03.2021 (обновлено: 10:16 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЭлектронное табло с курсом евро на улице в Москве
Электронное табло с курсом евро на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:05 мск повысился на восемь копеек — до 72,88 рубля, европейской — на десять копеек, до 86,98 рубля.
Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8 процента и достигла 68,3 доллара за баррель.
Горючее дешевеет на волне карантинных мер из-за нового роста заболеваемости COVID-19 и медленных темпов вакцинации, а также из-за снижения спроса в Европе и роста запасов.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 16:31
Эксперт оценила вероятность краха доллара
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаМоскваBrentевродолларРубльЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
13:26Источник сообщил, кто распылил едкое вещество у редакции "Новой газеты"
13:25В Кремле выступили против конкуренции вакцин
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
Лента новостейМолния