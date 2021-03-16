https://ria.ru/20210316/valyuta-1601409884.html

Курс рубля к евро и доллару снизился

Курс рубля к евро и доллару снизился

Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T07:10

2021-03-16T07:10

2021-03-16T10:16

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:05 мск повысился на восемь копеек — до 72,88 рубля, европейской — на десять копеек, до 86,98 рубля.Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8 процента и достигла 68,3 доллара за баррель.Горючее дешевеет на волне карантинных мер из-за нового роста заболеваемости COVID-19 и медленных темпов вакцинации, а также из-за снижения спроса в Европе и роста запасов.

https://ria.ru/20210315/dollar-1601344044.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, москва, brent, евро, доллар, рубль, экономика