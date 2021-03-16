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Курс рубля к евро и доллару снизился
Курс рубля к евро и доллару снизился
Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:10
2021-03-16T07:10
2021-03-16T10:16
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:05 мск повысился на восемь копеек — до 72,88 рубля, европейской — на десять копеек, до 86,98 рубля.Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8 процента и достигла 68,3 доллара за баррель.Горючее дешевеет на волне карантинных мер из-за нового роста заболеваемости COVID-19 и медленных темпов вакцинации, а также из-за снижения спроса в Европе и роста запасов.
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цены на нефть, московская биржа, москва, brent, евро, доллар, рубль, экономика