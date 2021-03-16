https://ria.ru/20210316/vaktsiny-1601469993.html

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР

Зарегистрированные в РФ вакцины эффективны против нового южноафриканского штамма коронавируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:47

2021-03-16T13:47

2021-03-16T13:47

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зарегистрированные в РФ вакцины эффективны против нового южноафриканского штамма коронавируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, при этом бразильский штамм не выявлен. По данным ведомства, было "выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту"."На самом деле, исследования такие в Российской Федерации уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, удалось ли проверить эффективность российских вакцин против нового штамма и насколько эффективны вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона".По сути, добавил эксперт, "изменения в геноме вируса – это тысячные доли процента, которые не могут существенно влиять на эффективность вакцины"."Применительно к южноафриканскому штамму потенциально говорят о повторном заражении и понятно, что, имея платформу для создания вакцин - она разработана, технологии масштабирования производства, мы состав вакцины можем менять адекватно в зависимости от эпидситуации, как это ежегодно происходит с вирусами гриппа. Поэтому никаких опасений в настоящий момент о том, что вакцина не будет заслоном для британского и южноафриканского штамма, абсолютно нет", - подчеркнул Горелов.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала 10 марта, что в России на тот момент не было образца южноафриканского штамма.

https://ria.ru/20210316/shtamm-1601440051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество