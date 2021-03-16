https://ria.ru/20210316/vaktsiny-1601469993.html
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Зарегистрированные в РФ вакцины эффективны против нового южноафриканского штамма коронавируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:47
2021-03-16T13:47
2021-03-16T13:47
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
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коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зарегистрированные в РФ вакцины эффективны против нового южноафриканского штамма коронавируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, при этом бразильский штамм не выявлен. По данным ведомства, было "выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту"."На самом деле, исследования такие в Российской Федерации уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, удалось ли проверить эффективность российских вакцин против нового штамма и насколько эффективны вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона".По сути, добавил эксперт, "изменения в геноме вируса – это тысячные доли процента, которые не могут существенно влиять на эффективность вакцины"."Применительно к южноафриканскому штамму потенциально говорят о повторном заражении и понятно, что, имея платформу для создания вакцин - она разработана, технологии масштабирования производства, мы состав вакцины можем менять адекватно в зависимости от эпидситуации, как это ежегодно происходит с вирусами гриппа. Поэтому никаких опасений в настоящий момент о том, что вакцина не будет заслоном для британского и южноафриканского штамма, абсолютно нет", - подчеркнул Горелов.Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала 10 марта, что в России на тот момент не было образца южноафриканского штамма.
https://ria.ru/20210316/shtamm-1601440051.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Зарегистрированные в РФ вакцины эффективны против нового южноафриканского штамма коронавируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
, член-корреспондент РАН Александр Горелов
.
Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, при этом бразильский штамм не выявлен. По данным ведомства, было "выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту".
"На самом деле, исследования такие в Российской Федерации
уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, удалось ли проверить эффективность российских вакцин против нового штамма и насколько эффективны вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона".
По сути, добавил эксперт, "изменения в геноме вируса – это тысячные доли процента, которые не могут существенно влиять на эффективность вакцины".
"Применительно к южноафриканскому штамму потенциально говорят о повторном заражении и понятно, что, имея платформу для создания вакцин - она разработана, технологии масштабирования производства, мы состав вакцины можем менять адекватно в зависимости от эпидситуации, как это ежегодно происходит с вирусами гриппа. Поэтому никаких опасений в настоящий момент о том, что вакцина не будет заслоном для британского и южноафриканского штамма, абсолютно нет", - подчеркнул Горелов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщала 10 марта, что в России на тот момент не было образца южноафриканского штамма.