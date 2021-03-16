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В Центре Гамалеи оценили защитный эффект при вакцинации "Спутником V"
В Центре Гамалеи оценили защитный эффект при вакцинации "Спутником V"
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации "Спутник V" есть у всех привитых, через три недели... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:53
2021-03-16T13:53
2021-03-16T14:05
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации "Спутник V" есть у всех привитых, через три недели после второй прививки можно не волноваться."91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся 7-8 с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых... показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции ", - сказал он на брифинге.Гинцбург отметил, что защитный эффект "Спутника V" проявляется у всех вакцинированных, через три недели после вакцинации второй дозой нет смысла волноваться.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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