https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601471145.html

В Центре Гамалеи оценили защитный эффект при вакцинации "Спутником V"

В Центре Гамалеи оценили защитный эффект при вакцинации "Спутником V"

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации "Спутник V" есть у всех привитых, через три недели... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:53

2021-03-16T13:53

2021-03-16T14:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации "Спутник V" есть у всех привитых, через три недели после второй прививки можно не волноваться."91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся 7-8 с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых... показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции ", - сказал он на брифинге.Гинцбург отметил, что защитный эффект "Спутника V" проявляется у всех вакцинированных, через три недели после вакцинации второй дозой нет смысла волноваться.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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