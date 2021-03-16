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"Все по закону": что ждет полицейского, застрелившего отца пятерых детей
"Все по закону": что ждет полицейского, застрелившего отца пятерых детей
"Вместо предупредительного сразу пальнул в голову" — на днях громкое уголовное дело полицейского Игоря Самсонова передали в Центральный аппарат СКР. Сотрудника... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:00
2021-03-16T11:26
скр
махачкала
ярославль
каспийск
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Вместо предупредительного сразу пальнул в голову" — на днях громкое уголовное дело полицейского Игоря Самсонова передали в Центральный аппарат СКР. Сотрудника ППС подозревают в убийстве при задержании. По словам коллег, он действовал в рамках закона и применил табельное оружие обоснованно. Однако следователи, родственники и друзья погибшего убеждены: открывать огонь на поражение необходимости не было.Точный выстрелОколо часа ночи 2 января этого года в дежурную часть Каспийска сообщили, что в одном из дворов на улице Ленина неизвестный избивает девушку. Туда сразу направили наряд, в том числе сотрудника патрульно-постовой службы Игоря Самсонова, прикомандированного из Ярославля."Судя по показаниям свидетелей, два бойца двинулись с одной стороны дома, а Игорь с другой, — рассказывает РИА Новости член Совета ветеранов Ярославского УВД, экс-сотрудник СОБРа Василий Бобков. — Он услышал крики о помощи и увидел лежавшую на земле девушку. Рядом стоял мужчина. Действовать надо было незамедлительно".По версии следствия, Самсонов потребовал оставить девушку в покое, но незнакомец "повел себя агрессивно" и направился к полицейскому. Тот выстрелил из табельного оружия. Пуля попала в голову.В тот же день возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий". Самсонова, по решению Каспийского городского суда, отправили в СИЗО, где он находится до сих пор — в статусе подозреваемого."Спокойный бизнесмен"Погиб отец пятерых детей, примерный семьянин и бизнесмен 43-летний Агай Магомедов. Это всколыхнуло не только Каспийск, но и всю республику. В соцсетях потребовали максимально жесткого наказания для полицейского, а некоторые и вовсе призывали к самосуду."Недавно он вместе с супругой открыл салон красоты, — объясняет близкий друг погибшего Нурик. — До этого около 15 лет проработал в линейном отделе внутренних дел на транспорте в аэропорту Махачкалы, поэтому прекрасно знал, как нужно вести себя с бывшими коллегами и ни при каких раскладах не стал бы на них кидаться".По словам Нурика, накануне у Агая возник конфликт с одной из подчиненных. Девушка якобы вовремя не вернула ему ключи от парикмахерской, поскольку устроила там небольшое застолье с подругой. Когда владелец салона предъявил претензии, она грубо высказалась в его адрес и бросила связку ключей на землю."Конечно, Агай вспылил и, как говорят очевидцы, толкнул девушку, отчего та упала, — продолжает Нурик. — В этот момент и появился полицейский. Совершенно непонятно, почему он сразу открыл огонь на поражение, ведь Агай в драку не лез".Знакомые уверяют, что Магомедов был спокойным и совершенно неконфликтным человеком, которого крайне трудно было вывести из себя. Все свободное время он посвящал семье, особенно воспитанию старшего сына Аслана (имя несовершеннолетнего изменено), добившегося первых успехов на ринге."Агай сам когда-то тренировался у меня, потому и привел в секцию первенца, — говорит тренер Али Сулейманов. — Он всей душой болел за сына, ездил на соревнования, помогал нам материально, ведь не всегда удавалось находить деньги на поездки. Временами он мог быть жестким в воспитании, но в разумных пределах. С парнем у него были дружеские, доверительные отношения".Все это случилось на глазах Аслана. Он позвонил тренеру и сквозь слезы сообщил, что отца только что застрелили."Когда я туда приехал, конечно, хотелось разорвать этого полицейского, — признается Али. — Но взял себя в руки. На мой взгляд, преступление было непредумышленным. Скорее это трагическая случайность, поломавшая сразу несколько жизней".Служебная инструкцияСамсонов, по отзывам коллег, всегда мечтал "защищать слабых". В полицию пришел, что называется, по зову сердца. На службе им были довольны, молодой человек собирался поступать в профильный вуз.За сотрудника ППС вступились силовики из Ярославля и регионов России. Они убеждены, что в этом деле не все так однозначно, и категорически не согласны с квалификацией статьи."Игорь находился при исполнении, — рассуждает Бобков. — С закрепленным за ним оружием он выехал на вызов и помог пострадавшей девушке, сохранив ей здоровье, а, возможно, и жизнь. Если в чем и можно его обвинять, так это в причинении смерти по неосторожности, но точно не в умышленном убийстве".Однако некоторые друзья Агая считают, что Самсонов и девушка были знакомы, поэтому он мог сознательно целиться в голову. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.Бобков же, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, утверждает, что Магомедов бросился на Самсонова и даже пытался отобрать у него оружие, поэтому тот имел полное право открывать огонь на поражение, причем без предупредительного выстрела в воздух. Иначе исход мог быть непредсказуемым."Перед тем как стрелять, Игорь несколько раз потребовал прекратить избиение, — продолжает бывший собровец. — На мой взгляд, он действовал четко по инструкции. Вот если бы он стоял в стороне и не вмешивался, тогда бы его следовало судить".За неделю в поддержку Самсонова в Ярославле собрали около двух тысяч подписей действующих и отставных силовиков. Кроме того, полицейскому наняли двух адвокатов: одного — семья, второго — коллеги. Они же при поддержке депутатов настояли на передаче уголовного дела из республиканского управления СКР в Центральный аппарат ведомства — для более беспристрастного расследования.Если вину Самсонова докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты надеются, что статью переквалифицируют на менее тяжкую либо вовсе прекратят уголовное преследование. Друзья погибшего, в свою очередь, настаивают на максимально жестком наказании.Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уточнил, что, согласно законодательству, сотрудник имеет полное право применять оружие, если ему, а также жизни и здоровью других граждан угрожает опасность. В СКР должны дать ответы на все вопросы, возникшие в связи с этим делом.
https://ria.ru/20210114/ubiystvo-1592890367.html
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скр, махачкала, ярославль, каспийск, происшествия

"Все по закону": что ждет полицейского, застрелившего отца пятерых детей

08:00 16.03.2021 (обновлено: 11:26 16.03.2021)
 
© Фото предоставлено друзьями погибшегоАгай Магомедов
Агай Магомедов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото предоставлено друзьями погибшего
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Вместо предупредительного сразу пальнул в голову" — на днях громкое уголовное дело полицейского Игоря Самсонова передали в Центральный аппарат СКР. Сотрудника ППС подозревают в убийстве при задержании. По словам коллег, он действовал в рамках закона и применил табельное оружие обоснованно. Однако следователи, родственники и друзья погибшего убеждены: открывать огонь на поражение необходимости не было.

Точный выстрел

Около часа ночи 2 января этого года в дежурную часть Каспийска сообщили, что в одном из дворов на улице Ленина неизвестный избивает девушку. Туда сразу направили наряд, в том числе сотрудника патрульно-постовой службы Игоря Самсонова, прикомандированного из Ярославля.
"Судя по показаниям свидетелей, два бойца двинулись с одной стороны дома, а Игорь с другой, — рассказывает РИА Новости член Совета ветеранов Ярославского УВД, экс-сотрудник СОБРа Василий Бобков. — Он услышал крики о помощи и увидел лежавшую на земле девушку. Рядом стоял мужчина. Действовать надо было незамедлительно".
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По версии следствия, Самсонов потребовал оставить девушку в покое, но незнакомец "повел себя агрессивно" и направился к полицейскому. Тот выстрелил из табельного оружия. Пуля попала в голову.
В тот же день возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий". Самсонова, по решению Каспийского городского суда, отправили в СИЗО, где он находится до сих пор — в статусе подозреваемого.

"Спокойный бизнесмен"

Погиб отец пятерых детей, примерный семьянин и бизнесмен 43-летний Агай Магомедов. Это всколыхнуло не только Каспийск, но и всю республику. В соцсетях потребовали максимально жесткого наказания для полицейского, а некоторые и вовсе призывали к самосуду.
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"Недавно он вместе с супругой открыл салон красоты, — объясняет близкий друг погибшего Нурик. — До этого около 15 лет проработал в линейном отделе внутренних дел на транспорте в аэропорту Махачкалы, поэтому прекрасно знал, как нужно вести себя с бывшими коллегами и ни при каких раскладах не стал бы на них кидаться".
По словам Нурика, накануне у Агая возник конфликт с одной из подчиненных. Девушка якобы вовремя не вернула ему ключи от парикмахерской, поскольку устроила там небольшое застолье с подругой. Когда владелец салона предъявил претензии, она грубо высказалась в его адрес и бросила связку ключей на землю.
"Конечно, Агай вспылил и, как говорят очевидцы, толкнул девушку, отчего та упала, — продолжает Нурик. — В этот момент и появился полицейский. Совершенно непонятно, почему он сразу открыл огонь на поражение, ведь Агай в драку не лез".
Знакомые уверяют, что Магомедов был спокойным и совершенно неконфликтным человеком, которого крайне трудно было вывести из себя. Все свободное время он посвящал семье, особенно воспитанию старшего сына Аслана (имя несовершеннолетнего изменено), добившегося первых успехов на ринге.
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"Агай сам когда-то тренировался у меня, потому и привел в секцию первенца, — говорит тренер Али Сулейманов. — Он всей душой болел за сына, ездил на соревнования, помогал нам материально, ведь не всегда удавалось находить деньги на поездки. Временами он мог быть жестким в воспитании, но в разумных пределах. С парнем у него были дружеские, доверительные отношения".
Все это случилось на глазах Аслана. Он позвонил тренеру и сквозь слезы сообщил, что отца только что застрелили.
"Когда я туда приехал, конечно, хотелось разорвать этого полицейского, — признается Али. — Но взял себя в руки. На мой взгляд, преступление было непредумышленным. Скорее это трагическая случайность, поломавшая сразу несколько жизней".

Служебная инструкция

Самсонов, по отзывам коллег, всегда мечтал "защищать слабых". В полицию пришел, что называется, по зову сердца. На службе им были довольны, молодой человек собирался поступать в профильный вуз.
© Фото : VK / СУ СК России по Республике ДагестанСледственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан
СК России Следственное управление по республики Дагестан - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : VK / СУ СК России по Республике Дагестан
Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан
За сотрудника ППС вступились силовики из Ярославля и регионов России. Они убеждены, что в этом деле не все так однозначно, и категорически не согласны с квалификацией статьи.
"Игорь находился при исполнении, — рассуждает Бобков. — С закрепленным за ним оружием он выехал на вызов и помог пострадавшей девушке, сохранив ей здоровье, а, возможно, и жизнь. Если в чем и можно его обвинять, так это в причинении смерти по неосторожности, но точно не в умышленном убийстве".
Однако некоторые друзья Агая считают, что Самсонов и девушка были знакомы, поэтому он мог сознательно целиться в голову. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.
Бобков же, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, утверждает, что Магомедов бросился на Самсонова и даже пытался отобрать у него оружие, поэтому тот имел полное право открывать огонь на поражение, причем без предупредительного выстрела в воздух. Иначе исход мог быть непредсказуемым.
"Перед тем как стрелять, Игорь несколько раз потребовал прекратить избиение, — продолжает бывший собровец. — На мой взгляд, он действовал четко по инструкции. Вот если бы он стоял в стороне и не вмешивался, тогда бы его следовало судить".
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За неделю в поддержку Самсонова в Ярославле собрали около двух тысяч подписей действующих и отставных силовиков. Кроме того, полицейскому наняли двух адвокатов: одного — семья, второго — коллеги. Они же при поддержке депутатов настояли на передаче уголовного дела из республиканского управления СКР в Центральный аппарат ведомства — для более беспристрастного расследования.
Если вину Самсонова докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты надеются, что статью переквалифицируют на менее тяжкую либо вовсе прекратят уголовное преследование. Друзья погибшего, в свою очередь, настаивают на максимально жестком наказании.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уточнил, что, согласно законодательству, сотрудник имеет полное право применять оружие, если ему, а также жизни и здоровью других граждан угрожает опасность. В СКР должны дать ответы на все вопросы, возникшие в связи с этим делом.
 
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