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В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней
В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней
Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:58
2021-03-16T11:31
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья."В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней", — сообщило региональное управление ведомства.Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Человеку АЧС не угрожает.В то же время инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), приморский край, происшествия

В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней

08:58 16.03.2021 (обновлено: 11:31 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРодниковский свинокомплекс в Челябинской области
Родниковский свинокомплекс в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья.
"В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней", — сообщило региональное управление ведомства.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Человеку АЧС не угрожает.
В то же время инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Приморский крайПроисшествия
 
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