https://ria.ru/20210316/svini-1601416218.html
В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней
В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней
Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:58
2021-03-16T08:58
2021-03-16T11:31
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591366333_0:224:2887:1848_1920x0_80_0_0_2bdbf37c7d7566b7a5135d33e847a172.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья."В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней", — сообщило региональное управление ведомства.Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Человеку АЧС не угрожает.В то же время инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591366333_423:0:2887:1848_1920x0_80_0_0_af767f8aa53aec29b482ed63e54b9f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Россельхознадзор
зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья.
"В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней", — сообщило региональное управление ведомства.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Человеку АЧС не угрожает.
В то же время инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.