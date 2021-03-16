https://ria.ru/20210316/svini-1601416218.html

В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней

В приморском поселке произошла вспышка африканской чумы свиней

Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:58

2021-03-16T08:58

2021-03-16T11:31

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в хозяйстве в поселке Новый Надеждинского района Приморья."В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней", — сообщило региональное управление ведомства.Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Человеку АЧС не угрожает.В то же время инфекция наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.

https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html

приморский край

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2021

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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), приморский край, происшествия