Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210316/stroitelstvo-1601513522.html
Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ
Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ
В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:56
2021-03-16T16:58
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1920x0_80_0_0_434fa128c207de792d7a8fc4254032d8.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого эфира в соцсетях.Решено также выделить средства из облбюджета на строительство 360-местной школы в посёлке Богандинский Тюменского района, она должна открыться в 2022 году.Губернатор напомнил, что в текущем году на территории региона уже строятся и будут введены в эксплуатацию семь школ, две из них на 1200 учебных мест каждая — в Тюмени, остальные - в Уватском, Тобольском, Ялуторовском и Вагайском муниципальных районах.В связи с большим количеством вопросов жителей об открытии дошкольных учреждений принято решение о строительстве трех детсадов в тюменских микрорайонах "Ямальский-2", "Антипино" и "Березняковский". "По плану окончание строительства — 2023 год. Но, учитывая, что проекты типовые и строители на них уже "набили руку", поставлена задача — таким образом организовать работы, чтобы завершить строительство и комплектацию детсадов уже к концу 2022 года", — сообщил Моор.Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямой эфир подтвердил, что,несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона, а также показал готовность главы региона к открытому диалогу с жителями. "Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год", - привели в пресс-службе ее слова.
https://ria.ru/20210312/dopsredstva-1600961798.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:79:1365:1103_1920x0_80_0_0_d13ecbee5c0eff82b44a4ad7b196bf0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор

Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ

16:56 16.03.2021 (обновлено: 16:58 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого эфира в соцсетях.
"Больше всего вопросов поступало по школе в районе Плеханово, поэтому я принял решение о выделении денег на разработку проектно-сметной документации и сразу на строительство школы на 1500 учебных мест. Еще по двум школам: в микрорайонах "Тура" на 1500 мест и в "Новопатрушево" на 1200 мест проекты уже готовы — в этом году начнется строительство. Все три школы большие. Нормативный срок их строительства — два года. Поставлена задача — к 1 сентября 2023 года закончить возведение, комплектацию и в День знаний принять учеников в новые здания", — привели слова Моора в пресс-службе облправительства.
Решено также выделить средства из облбюджета на строительство 360-местной школы в посёлке Богандинский Тюменского района, она должна открыться в 2022 году.
Губернатор напомнил, что в текущем году на территории региона уже строятся и будут введены в эксплуатацию семь школ, две из них на 1200 учебных мест каждая — в Тюмени, остальные - в Уватском, Тобольском, Ялуторовском и Вагайском муниципальных районах.
Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:11Тюменская область
Моор: Тобольск получит допсредства на создание комфортной среды
В связи с большим количеством вопросов жителей об открытии дошкольных учреждений принято решение о строительстве трех детсадов в тюменских микрорайонах "Ямальский-2", "Антипино" и "Березняковский". "По плану окончание строительства — 2023 год. Но, учитывая, что проекты типовые и строители на них уже "набили руку", поставлена задача — таким образом организовать работы, чтобы завершить строительство и комплектацию детсадов уже к концу 2022 года", — сообщил Моор.
Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямой эфир подтвердил, что,несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона, а также показал готовность главы региона к открытому диалогу с жителями. "Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год", - привели в пресс-службе ее слова.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния