https://ria.ru/20210316/stroitelstvo-1601513522.html

Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ

Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ

В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:56

2021-03-16T16:56

2021-03-16T16:58

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого эфира в соцсетях.Решено также выделить средства из облбюджета на строительство 360-местной школы в посёлке Богандинский Тюменского района, она должна открыться в 2022 году.Губернатор напомнил, что в текущем году на территории региона уже строятся и будут введены в эксплуатацию семь школ, две из них на 1200 учебных мест каждая — в Тюмени, остальные - в Уватском, Тобольском, Ялуторовском и Вагайском муниципальных районах.В связи с большим количеством вопросов жителей об открытии дошкольных учреждений принято решение о строительстве трех детсадов в тюменских микрорайонах "Ямальский-2", "Антипино" и "Березняковский". "По плану окончание строительства — 2023 год. Но, учитывая, что проекты типовые и строители на них уже "набили руку", поставлена задача — таким образом организовать работы, чтобы завершить строительство и комплектацию детсадов уже к концу 2022 года", — сообщил Моор.Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямой эфир подтвердил, что,несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона, а также показал готовность главы региона к открытому диалогу с жителями. "Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год", - привели в пресс-службе ее слова.

https://ria.ru/20210312/dopsredstva-1600961798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор