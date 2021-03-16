https://ria.ru/20210316/stroitelstvo-1601513522.html
Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ
Моор: в Тюменской области в 2021 году начнут строительство четырех школ
В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:56
2021-03-16T16:56
2021-03-16T16:58
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1920x0_80_0_0_434fa128c207de792d7a8fc4254032d8.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямого эфира в соцсетях.Решено также выделить средства из облбюджета на строительство 360-местной школы в посёлке Богандинский Тюменского района, она должна открыться в 2022 году.Губернатор напомнил, что в текущем году на территории региона уже строятся и будут введены в эксплуатацию семь школ, две из них на 1200 учебных мест каждая — в Тюмени, остальные - в Уватском, Тобольском, Ялуторовском и Вагайском муниципальных районах.В связи с большим количеством вопросов жителей об открытии дошкольных учреждений принято решение о строительстве трех детсадов в тюменских микрорайонах "Ямальский-2", "Антипино" и "Березняковский". "По плану окончание строительства — 2023 год. Но, учитывая, что проекты типовые и строители на них уже "набили руку", поставлена задача — таким образом организовать работы, чтобы завершить строительство и комплектацию детсадов уже к концу 2022 года", — сообщил Моор.Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямой эфир подтвердил, что,несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона, а также показал готовность главы региона к открытому диалогу с жителями. "Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год", - привели в пресс-службе ее слова.
https://ria.ru/20210312/dopsredstva-1600961798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:79:1365:1103_1920x0_80_0_0_d13ecbee5c0eff82b44a4ad7b196bf0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор
ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости
. В Тюменской области в 2021 году приступят к строительству еще четырех школ с учетом обращений жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор
в ходе прямого эфира в соцсетях.
"Больше всего вопросов поступало по школе в районе Плеханово, поэтому я принял решение о выделении денег на разработку проектно-сметной документации и сразу на строительство школы на 1500 учебных мест. Еще по двум школам: в микрорайонах "Тура" на 1500 мест и в "Новопатрушево" на 1200 мест проекты уже готовы — в этом году начнется строительство. Все три школы большие. Нормативный срок их строительства — два года. Поставлена задача — к 1 сентября 2023 года закончить возведение, комплектацию и в День знаний принять учеников в новые здания", — привели слова Моора в пресс-службе облправительства.
Решено также выделить средства из облбюджета на строительство 360-местной школы в посёлке Богандинский Тюменского района, она должна открыться в 2022 году.
Губернатор напомнил, что в текущем году на территории региона уже строятся и будут введены в эксплуатацию семь школ, две из них на 1200 учебных мест каждая — в Тюмени, остальные - в Уватском, Тобольском, Ялуторовском и Вагайском муниципальных районах.
В связи с большим количеством вопросов жителей об открытии дошкольных учреждений принято решение о строительстве трех детсадов в тюменских микрорайонах "Ямальский-2", "Антипино" и "Березняковский". "По плану окончание строительства — 2023 год. Но, учитывая, что проекты типовые и строители на них уже "набили руку", поставлена задача — таким образом организовать работы, чтобы завершить строительство и комплектацию детсадов уже к концу 2022 года", — сообщил Моор.
Как отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямой эфир подтвердил, что,несмотря на пандемию, социальные проекты являются приоритетом для региона, а также показал готовность главы региона к открытому диалогу с жителями. "Хочу отметить честную позицию губернатора и его нежелание давать ответы для галочки. Подводя итоги года в декабре, Александр Моор признал непростую ситуацию с наполнением бюджета и попросил у жителей время на поиск решения по строительству социальных объектов. Спустя три месяца глава региона уже представил жителям готовый план на 2021 год", - привели в пресс-службе ее слова.