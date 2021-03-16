https://ria.ru/20210316/siriya-1601458261.html
В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
Работа по созданию конституционного комитета Сирии идет тяжело, но альтернативы в Кремле не видят, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:59
2021-03-16T12:59
2021-03-16T12:59
война в сирии
гейр педерсен
дмитрий песков
сирия
оон
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Работа по созданию конституционного комитета Сирии идет тяжело, но альтернативы в Кремле не видят, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен не исключил, что для достижения прогресса в сирийском урегулировании со временем может потребоваться новый международный переговорный формат. По его словам, такой формат сирийского урегулирования должен состоять из США, России, Ирана, Турции, при участии арабских государств и стран ЕС. При этом он отметил, что пока рано говорить о создании такого формата. По его словам, сейчас важно, чтобы все игроки вместе выработали политику, которая бы основывалась на том, что ни один из них не имел возможности диктовать условия и итоги сирийского урегулирования."Нынешние форматы работают, но, конечно, хотелось бы, чтобы их эффективность и результативность повысилась. Очень тяжело идут дела с конституционным комитетом. Но все равно над ними нужно продолжать работать, потому что альтернативы мы не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с необходимостью создания новых форматов.
https://ria.ru/20210316/siriya-1601457142.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гейр педерсен, дмитрий песков, сирия, оон, в мире