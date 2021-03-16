https://ria.ru/20210316/shtamm-1601440051.html

Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР мог попасть в Россию

Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР мог попасть в Россию

"Южноафриканский" штамм коронавируса в Россию завезли путешественники, предположил директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:28

2021-03-16T11:28

2021-03-16T11:47

распространение коронавируса

георгий викулов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

юар

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Южноафриканский" штамм коронавируса в Россию завезли путешественники, предположил директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Специалист назвал обнаружение штамма из ЮАР закономерным процессом и призвал дождаться результатов исследований о его заразности.О том, что в России выявили первые случи заражения "южноафриканским" штаммом SARS-CoV-2, ранее сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что специалисты зафиксировали два изолята, относящихся к этому варианту, и обнаружили 16 других мутаций.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что штамм из ЮАР обладает большей заразностью, чем первоначальный вариант вируса, однако не влияет на тяжесть течения заболевания. Недавно международный коллектив ученых выяснил, что этот вариант коронавируса — 501Y.V2/B.1.351 — обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты их геномного исследования позволяют предполагать, что 501Y.V2 появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html

юар

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георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, юар, общество