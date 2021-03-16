Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР мог попасть в Россию
11:28 16.03.2021 (обновлено: 11:47 16.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Южноафриканский" штамм коронавируса в Россию завезли путешественники, предположил директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
"У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют, вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Специалист назвал обнаружение штамма из ЮАР закономерным процессом и призвал дождаться результатов исследований о его заразности.
О том, что в России выявили первые случи заражения "южноафриканским" штаммом SARS-CoV-2, ранее сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что специалисты зафиксировали два изолята, относящихся к этому варианту, и обнаружили 16 других мутаций.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что штамм из ЮАР обладает большей заразностью, чем первоначальный вариант вируса, однако не влияет на тяжесть течения заболевания. Недавно международный коллектив ученых выяснил, что этот вариант коронавируса — 501Y.V2/B.1.351 — обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты их геномного исследования позволяют предполагать, что 501Y.V2 появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.