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В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
Повар, который отвечал за работу пищеблока в Школе космонавтики в закрытом городе Железногорске Красноярского края, где отравились дети, уволен, сообщает... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:10
2021-03-16T13:10
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
железногорск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Повар, который отвечал за работу пищеблока в Школе космонавтики в закрытом городе Железногорске Красноярского края, где отравились дети, уволен, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края."Внесли представление директору КГБУ "Центр питания" об устранении нарушений сан-эпидзаконодательства. В рамках его рассмотрения сегодня же директором КГБУ "Центр питания" издан приказ об увольнении с 17 марта шеф-повара, отвечающего за работу пищеблока в Школе космонавтики", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что трое учеников Школы космонавтики в Железногорске госпитализированы с отравлением. Региональный главк СК начал проверку по данному факту. Первоначально в ведомстве сообщали, что с болями в животе обратились 17 детей в возрасте от 15 до 17 лет. По уточненной информации прокуратуры региона, всего 18 детей обратились за помощью. По информации ведомства, в данный момент госпитализированы два ребенка. Они в хорошем состоянии.
https://ria.ru/20210315/salat-1601398083.html
красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, железногорск , происшествия

В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара

13:10 16.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Повар, который отвечал за работу пищеблока в Школе космонавтики в закрытом городе Железногорске Красноярского края, где отравились дети, уволен, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
"Внесли представление директору КГБУ "Центр питания" об устранении нарушений сан-эпидзаконодательства. В рамках его рассмотрения сегодня же директором КГБУ "Центр питания" издан приказ об увольнении с 17 марта шеф-повара, отвечающего за работу пищеблока в Школе космонавтики", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что трое учеников Школы космонавтики в Железногорске госпитализированы с отравлением. Региональный главк СК начал проверку по данному факту. Первоначально в ведомстве сообщали, что с болями в животе обратились 17 детей в возрасте от 15 до 17 лет. По уточненной информации прокуратуры региона, всего 18 детей обратились за помощью. По информации ведомства, в данный момент госпитализированы два ребенка. Они в хорошем состоянии.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайЖелезногорскПроисшествия
 
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