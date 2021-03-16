https://ria.ru/20210316/shkola-1601461324.html

В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара

В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара

Повар, который отвечал за работу пищеблока в Школе космонавтики в закрытом городе Железногорске Красноярского края, где отравились дети, уволен, сообщает... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:10

2021-03-16T13:10

2021-03-16T13:10

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

железногорск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Повар, который отвечал за работу пищеблока в Школе космонавтики в закрытом городе Железногорске Красноярского края, где отравились дети, уволен, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края."Внесли представление директору КГБУ "Центр питания" об устранении нарушений сан-эпидзаконодательства. В рамках его рассмотрения сегодня же директором КГБУ "Центр питания" издан приказ об увольнении с 17 марта шеф-повара, отвечающего за работу пищеблока в Школе космонавтики", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что трое учеников Школы космонавтики в Железногорске госпитализированы с отравлением. Региональный главк СК начал проверку по данному факту. Первоначально в ведомстве сообщали, что с болями в животе обратились 17 детей в возрасте от 15 до 17 лет. По уточненной информации прокуратуры региона, всего 18 детей обратились за помощью. По информации ведомства, в данный момент госпитализированы два ребенка. Они в хорошем состоянии.

https://ria.ru/20210315/salat-1601398083.html

красноярский край

железногорск

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, железногорск , происшествия