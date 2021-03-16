https://ria.ru/20210316/shatunov-1601409204.html

Продюсер "Ласкового мая" жестко раскритиковал Шатунова из-за шоу Малахова

Продюсер "Ласкового мая" жестко раскритиковал Шатунова из-за шоу Малахова

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в беседе с "МК" резко отреагировал на слова Юрия Шатунова об основателе группы Сергее Кузнецове. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T06:52

2021-03-16T06:52

2021-03-16T06:52

шоубиз

сергей кузнецов (ласковый май)

россия

юрий шатунов

андрей разин

ласковый май

оренбург

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Продюсер "Ласкового мая" взбесился из-за слов Шатунова на шоу Малахова

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в беседе с "МК" резко отреагировал на слова Юрия Шатунова об основателе группы Сергее Кузнецове.В эфире шоу "Привет, Андрей" с ведущим Андреем Малаховым на канале "Россия 1" Кузнецов рассказал, что живет в Оренбурге, испытывая финансовые трудности. По словам мужчины, он получает пенсию в восемь тысяч рублей, но ему финансово помогают друзья. Шатунов заявил, что все годы Кузнецов находится на его полном обеспечении, и на вопрос, почему Кузнецов не получает авторских отчислений за сочиненные им песни, сказал, что "это хороший вопрос", но его нужно задавать не ему. Также артист сообщил, что они вместе работают над новыми композициями, которые "не заберет никто".Продюсер также заявил, что причиной ухода Кузнецова, который, по словам Разина, проработал в "Ласковом мае" всего один месяц, был один из концертов, который закончился распитием алкогольных напитков.Сам Кузнецов в эфире шоу утверждал, что он сам решил покинуть коллектив, потому что ему "многое не нравилось".

https://ria.ru/20210314/shatunov-1601118758.html

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сергей кузнецов (ласковый май), россия, юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, оренбург