Продюсер "Ласкового мая" жестко раскритиковал Шатунова из-за шоу Малахова
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в беседе с "МК" резко отреагировал на слова Юрия Шатунова об основателе группы Сергее Кузнецове.
В эфире шоу "Привет, Андрей" с ведущим Андреем Малаховым на канале "Россия 1" Кузнецов рассказал, что живет в Оренбурге, испытывая финансовые трудности. По словам мужчины, он получает пенсию в восемь тысяч рублей, но ему финансово помогают друзья. Шатунов заявил, что все годы Кузнецов находится на его полном обеспечении, и на вопрос, почему Кузнецов не получает авторских отчислений за сочиненные им песни, сказал, что "это хороший вопрос", но его нужно задавать не ему. Также артист сообщил, что они вместе работают над новыми композициями, которые "не заберет никто".
"В отличие от тебя, Юра, я Кузнецову помог, он продал мне права на песни, потом купил квартиру, где он по сей день с мамой своей живет. До этого каждый месяц Кузнецов получал зарплату от меня, хотя не работал, просто за то, что написал песни для "Ласкового мая". А Шатунов хоть копейку ему дал?! Люди смеются на тем, что Кузнецов приходит в магазин, покупает гречку, и говорит, что это на деньги, которые ему Шатунов дает. Ну что это за беспредел?!" — возмутился Разин.
Продюсер также заявил, что причиной ухода Кузнецова, который, по словам Разина, проработал в "Ласковом мае" всего один месяц, был один из концертов, который закончился распитием алкогольных напитков.
"Это был единственный концерт, когда я оставил их одних. В итоге и Юра Шатунов, и Сергей Кузнецов, и все участники "Ласкового мая" были пьяными. После чего и Кузнецов, и Серков признались, что выпили самогонки. Кузнецова немедленно уволили", — рассказал Разин.
Сам Кузнецов в эфире шоу утверждал, что он сам решил покинуть коллектив, потому что ему "многое не нравилось".