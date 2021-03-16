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Анна Семенович резко ответила подписчикам на обвинения в фотошопе
Анна Семенович резко ответила подписчикам на обвинения в фотошопе
Певица Анна Семенович резко ответила подписчикам, обвинившим ее в чрезмерном использовании фотошопа на последних снимках с отдыха в Египте. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T01:34
2021-03-16T01:34
2021-03-16T01:34
шоу-бизнес
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анна семенович
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Певица Анна Семенович резко ответила подписчикам, обвинившим ее в чрезмерном использовании фотошопа на последних снимках с отдыха в Египте."Спасибо Египет, я в восторге. Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошный отель и обязательно еще раз проведу день на этой шикарной лодке. Спасибо команде за отличный день и море эмоций. Любимые, желаю всем крутых впечатлений от предстоящей недели. Мы летим дальше, наши приключения и отпуск продолжаются", — поделилась радостными эмоциями артистка в своем Instagram. Однако не все пользователи разделили ее восторг, а переключились в комментариях на обсуждение фигуры Анны.Некоторые посчитали, что на одном из кадров Семенович уменьшила себе ноги с помощью фоторедактора. В качестве "доказательства" они привели видео из этой подборки, на котором якобы можно разглядеть реальные формы певицы. "Аня — звезда фотошопа", "На видео же все равно видны настоящие размеры. Зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах. Ну а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу", — посоветовали подписчики.Еще одна подписчица достаточно грубо написала Анне по поводу ног, которые она якобы "отредактировала" на фото, добавив, что "метаться" уже поздно."Да я не мечусь. Я кайфую. А ты так умеешь? Подумай об этом перед сном", — посоветовала ей экс-участница группы "Блестящие".
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, египет, анна семенович
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Певица Анна Семенович резко ответила подписчикам, обвинившим ее в чрезмерном использовании фотошопа на последних снимках с отдыха в Египте.
"Спасибо Египет, я в восторге. Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошный отель и обязательно еще раз проведу день на этой шикарной лодке. Спасибо команде за отличный день и море эмоций. Любимые, желаю всем крутых впечатлений от предстоящей недели. Мы летим дальше, наши приключения и отпуск продолжаются", — поделилась радостными эмоциями артистка в своем Instagram.
Однако не все пользователи разделили ее восторг, а переключились в комментариях на обсуждение фигуры Анны.
Некоторые посчитали, что на одном из кадров Семенович уменьшила себе ноги с помощью фоторедактора. В качестве "доказательства" они привели видео из этой подборки, на котором якобы можно разглядеть реальные формы певицы.
"Аня — звезда фотошопа", "На видео же все равно видны настоящие размеры. Зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах. Ну а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу", — посоветовали подписчики.
"У вас как с физикой? Отражение в стекле всегда искажено", — ответила им Анна Семенович.
Еще одна подписчица достаточно грубо написала Анне по поводу ног, которые она якобы "отредактировала" на фото, добавив, что "метаться" уже поздно.
"Да я не мечусь. Я кайфую. А ты так умеешь? Подумай об этом перед сном", — посоветовала ей экс-участница группы "Блестящие".