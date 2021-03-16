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https://ria.ru/20210316/roskomnadzor-1601419658.html
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ленты "Ржев. 500 дней в огне"
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ленты "Ржев. 500 дней в огне"
Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google, в котором потребовал незамедлительно снять все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:33
2021-03-16T13:15
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google, в котором потребовал незамедлительно снять все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне".Видеозапись "Ржев. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google. Фильм доступен для просмотра, однако на него поставили ограничение по возрасту из-за сцен насилия.Ведомство считает эти действия цензурой. В письме администрацию ресурса обвинили в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации.Ранее администрация хостинга вводила такие же ограничения для фильма "Крым. Путь на родину".В феврале сенаторы одобрили закон о санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России.В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация YouTube внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор считает сервис лидером по распространению фейковых новостей.Ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет сообщить об этом Роскомнадзору, после чего генпрокурор может снять санкции, согласовав это решение с МИД. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
https://ria.ru/20210312/kino-1600966040.html
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youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ленты "Ржев. 500 дней в огне"

09:33 16.03.2021 (обновлено: 13:15 16.03.2021)
 
© РИА НовостиДокументальный фильм "Ржев. 500 дней в огне", размещенный на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube, на экране монитора
Документальный фильм Ржев. 500 дней в огне, размещенный на официальном канале российского СМИ БелРос на видеохостинге YouTube, на экране монитора - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google, в котором потребовал незамедлительно снять все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне".
Видеозапись "Ржев. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google. Фильм доступен для просмотра, однако на него поставили ограничение по возрасту из-за сцен насилия.

"На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображений мертвых тел", — сообщили в пресс-службе Google.

Ведомство считает эти действия цензурой. В письме администрацию ресурса обвинили в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации.
Ранее администрация хостинга вводила такие же ограничения для фильма "Крым. Путь на родину".
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В феврале сенаторы одобрили закон о санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России.
В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация YouTube внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор считает сервис лидером по распространению фейковых новостей.
Ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет сообщить об этом Роскомнадзору, после чего генпрокурор может снять санкции, согласовав это решение с МИД. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
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