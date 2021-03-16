https://ria.ru/20210316/prodazhi-1601516564.html

Объем розничных продаж потребтоваров в КНР за два месяца вырос на 33,8%

Объем розничных продаж потребтоваров в КНР за два месяца вырос на 33,8%

По итогам первых двух месяцев этого года объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае, являющийся основным показателем роста потребления, вырос на РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:05

2021-03-16T17:05

2021-03-16T17:05

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 16 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых двух месяцев этого года объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае, являющийся основным показателем роста потребления, вырос на 33,8% в годовом исчислении до 6,97 триллиона юаней (порядка 1,07 триллиона долларов).Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.Этот показатель оказался на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В течение последних двух лет среднегодовой рост объема розничных продаж потребительских товаров в стране достиг 3,2%.Объем розничных продаж потребительских товаров без учета автомобилей в январе-феврале этого года увеличился на 30,4% в годовом исчислении до 6,3 триллиона юаней.В частности, показатель в городах вырос на 34,9% до 6,06 триллиона юаней, а в сельской местности – на 26,7% до 918,5 миллиарда юаней.Выручка предприятий общественного питания за этот период увеличилась на 68,9% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20210224/vnedorozhnik-1598796397.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика