https://ria.ru/20210316/prodazhi-1601516564.html
Объем розничных продаж потребтоваров в КНР за два месяца вырос на 33,8%
Объем розничных продаж потребтоваров в КНР за два месяца вырос на 33,8%
По итогам первых двух месяцев этого года объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае, являющийся основным показателем роста потребления, вырос на РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:05
2021-03-16T17:05
2021-03-16T17:05
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 16 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых двух месяцев этого года объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае, являющийся основным показателем роста потребления, вырос на 33,8% в годовом исчислении до 6,97 триллиона юаней (порядка 1,07 триллиона долларов).Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.Этот показатель оказался на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В течение последних двух лет среднегодовой рост объема розничных продаж потребительских товаров в стране достиг 3,2%.Объем розничных продаж потребительских товаров без учета автомобилей в январе-феврале этого года увеличился на 30,4% в годовом исчислении до 6,3 триллиона юаней.В частности, показатель в городах вырос на 34,9% до 6,06 триллиона юаней, а в сельской местности – на 26,7% до 918,5 миллиарда юаней.Выручка предприятий общественного питания за этот период увеличилась на 68,9% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20210224/vnedorozhnik-1598796397.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика
МОСКВА, 16 мар — Проект "Россия-Китай: Главное".
По итогам первых двух месяцев этого года объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае
, являющийся основным показателем роста потребления, вырос на 33,8% в годовом исчислении до 6,97 триллиона юаней (порядка 1,07 триллиона долларов).
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.
Этот показатель оказался на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В течение последних двух лет среднегодовой рост объема розничных продаж потребительских товаров в стране достиг 3,2%.
Объем розничных продаж потребительских товаров без учета автомобилей в январе-феврале этого года увеличился на 30,4% в годовом исчислении до 6,3 триллиона юаней.
В частности, показатель в городах вырос на 34,9% до 6,06 триллиона юаней, а в сельской местности – на 26,7% до 918,5 миллиарда юаней.
Выручка предприятий общественного питания за этот период увеличилась на 68,9% в годовом исчислении.