https://ria.ru/20210316/poklonskaya-1601490833.html

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет продолжать политическую карьеру и намерена принять участие в выборах в нижнюю палату российского... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:23

2021-03-16T15:23

2021-03-16T15:40

россия

наталья поклонская

госдума рф

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет продолжать политическую карьеру и намерена принять участие в выборах в нижнюю палату российского парламента нового созыва."Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом она отметила "некоторую неизвестность" в списках, которые формируются в "Единой России" для участия в выборах, но при этом еще раз подчеркнула, что не собирается завершать политическую активность.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.

https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600755258.html

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россия, наталья поклонская, госдума рф, политика