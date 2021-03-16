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Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет продолжать политическую карьеру и намерена принять участие в выборах в нижнюю палату российского... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:23
2021-03-16T15:40
россия
наталья поклонская
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет продолжать политическую карьеру и намерена принять участие в выборах в нижнюю палату российского парламента нового созыва."Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом она отметила "некоторую неизвестность" в списках, которые формируются в "Единой России" для участия в выборах, но при этом еще раз подчеркнула, что не собирается завершать политическую активность.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.
https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600755258.html
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россия, наталья поклонская, госдума рф, политика

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму

15:23 16.03.2021 (обновлено: 15:40 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет продолжать политическую карьеру и намерена принять участие в выборах в нижнюю палату российского парламента нового созыва.
"Я готова идти дальше и не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв в Государственную думу", - сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом она отметила "некоторую неизвестность" в списках, которые формируются в "Единой России" для участия в выборах, но при этом еще раз подчеркнула, что не собирается завершать политическую активность.
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:00
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