https://ria.ru/20210316/pentagon-1601527138.html

Пентагон упомянул RT и вакцину в докладе о влиянии России в Южной Америке

Пентагон упомянул RT и вакцину в докладе о влиянии России в Южной Америке

Южное Командование ВС США представило конгрессу во вторник презентацию о российском влиянии в Южной Америке, включив туда как военные аспекты, так и... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:45

2021-03-16T17:45

2021-03-16T17:51

россия

телеканал rt

вооруженные силы сша

латинская америка

министерство обороны сша

южная америка

сша

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Южное Командование ВС США представило конгрессу во вторник презентацию о российском влиянии в Южной Америке, включив туда как военные аспекты, так и деятельность телеканала RT и договоренности по поставкам вакцины от коронавируса.По данным Южного командования, 17 из 31 стран региона получают российскую помощь в обучении военнослужащих, хотя с 2015 года тренировки прошли лишь около 500 военных. С 2008 года Пентагон насчитал 3 визита российских стратегических бомбардировщиков в регион. С 2010 года состоялся 41 заход российских военных кораблей в порты региона, из них 9 - в 2020 году. Также военные США насчитали 23 визита глав государств между Россией и странами Латинской Америкой с 2010 года.Военных интересуют и российские СМИ в регионе - в качестве аспекта российского влияния они назвали RT Espanol с более чем 25 миллионами зрителей в месяц, а также насчитали "более 489 статей, искажающих американское военное взаимодействие" с 2018 года.В сферу российского влияния, которое волнует Пентагон, включены и вакцины от коронавируса - 13 стран заключили с Россией соглашение по вакцине, отмечают военные США.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html

россия

латинская америка

южная америка

сша

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россия, телеканал rt, вооруженные силы сша, латинская америка, министерство обороны сша, южная америка, сша