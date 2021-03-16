https://ria.ru/20210316/obrazovanie-1601442072.html

Представители ВЭБ.РФ и эксперты обсудят будущее образования в России

Представители ВЭБ.РФ и эксперты обсудят будущее образования в России

Представители государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и эксперты обсудят в среду, 17 марта в 17:00, в социальной сети CLubhouse перспективы развития... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:58

2021-03-16T11:58

2021-03-16T12:19

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Представители государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и эксперты обсудят в среду, 17 марта в 17:00, в социальной сети CLubhouse перспективы развития образования в России, сообщает пресс-служба госкорпорации.Участники встречи, в числе которых вице-президент ВЭБ.РФ Алексей Каспаржак, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, обсудят в частности такие проблемы как: прошла ли проверку временем классно-урочная система, важен ли дизайн, выбор цвета и правильное освещение для увеличения продуктивности школьников и что важнее: учить предметам или учить учиться. "В госкорпорации ВЭБ.РФ, недавно присоединившейся к масштабной инициативе по созданию 647 тысяч учебных мест, отметили, что пандемия COVID-19 поставила вопрос: зачем нужна школа, если все знания можно получать, не выходя из дома? Живое общение учителя и ученика ничто не заменит, но как оно будет выглядеть в свете новых образовательных технологий, задумались в институте развития. Новые школы должны быть современными не только в части зданий, но и в части наполнения образовательного процесса", - отметили в ВЭБ.РФ.

https://realty.ria.ru/20210225/rzhd-1598872264.html

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