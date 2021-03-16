https://ria.ru/20210316/mvd-1601493377.html

Заседание президиума Общественного совета при МВД России

Заседание президиума Общественного совета при МВД России

18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание президиума Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

2021-03-16T15:36

2021-03-16T15:36

2021-03-16T15:36

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Общественного совета Анатолий КУЧЕРЕНА; - заместитель председателя Общественного совета, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав ГРИБ;- заместитель председателя Общественного совета, генеральный директор Мультимедийного информационного центра "Известия" Владимир ТЮЛИН; - секретарь Общественного совета, ректор Московского финансово-юридического университета Алексей ЗАБЕЛИН;- генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;- президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий ПИЛИПЕНКО;- генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты" Константин РЕМЧУКОВ;- председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир СОЛОВЬЕВ;- генеральный директор и главный редактор ИД "Комсомольская правда" Владимир СУНГОРКИН.Также в мероприятии примут участие:- заместитель начальника УОС МВД России Вадим КОЛЕСНИК;- секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Вадим БРЕЕВ;- сотрудник ГУ МВД России по Московской области Игорь ПАНОВ. На заседании планируется рассмотреть вопросы приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях и об административных правонарушениях. Также речь пойдет об участии общественных советов при министерстве в общероссийском проекте "Гражданский мониторинг" и о реализации онлайн-проекта "Неравнодушный человек".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы