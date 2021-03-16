Заседание президиума Общественного совета при МВД России
18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание президиума Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
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Участники:
- председатель Общественного совета Анатолий КУЧЕРЕНА;
- заместитель председателя Общественного совета, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав ГРИБ;
- заместитель председателя Общественного совета, генеральный директор Мультимедийного информационного центра "Известия" Владимир ТЮЛИН;
- секретарь Общественного совета, ректор Московского финансово-юридического университета Алексей ЗАБЕЛИН;
- генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;
- президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий ПИЛИПЕНКО;
- генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты" Константин РЕМЧУКОВ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир СОЛОВЬЕВ;
- генеральный директор и главный редактор ИД "Комсомольская правда" Владимир СУНГОРКИН.
Также в мероприятии примут участие:
- заместитель начальника УОС МВД России Вадим КОЛЕСНИК;
- секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Вадим БРЕЕВ;
- сотрудник ГУ МВД России по Московской области Игорь ПАНОВ.
На заседании планируется рассмотреть вопросы приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях и об административных правонарушениях. Также речь пойдет об участии общественных советов при министерстве в общероссийском проекте "Гражданский мониторинг" и о реализации онлайн-проекта "Неравнодушный человек".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Общественного совета Анатолий КУЧЕРЕНА;
- заместитель председателя Общественного совета, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав ГРИБ;
- заместитель председателя Общественного совета, генеральный директор Мультимедийного информационного центра "Известия" Владимир ТЮЛИН;
- секретарь Общественного совета, ректор Московского финансово-юридического университета Алексей ЗАБЕЛИН;
- генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ;
- президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий ПИЛИПЕНКО;
- генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты" Константин РЕМЧУКОВ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир СОЛОВЬЕВ;
- генеральный директор и главный редактор ИД "Комсомольская правда" Владимир СУНГОРКИН.
Также в мероприятии примут участие:
- заместитель начальника УОС МВД России Вадим КОЛЕСНИК;
- секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Вадим БРЕЕВ;
- сотрудник ГУ МВД России по Московской области Игорь ПАНОВ.
На заседании планируется рассмотреть вопросы приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях и об административных правонарушениях. Также речь пойдет об участии общественных советов при министерстве в общероссийском проекте "Гражданский мониторинг" и о реализации онлайн-проекта "Неравнодушный человек".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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