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Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля
Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:33
2021-03-16T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники ", — сообщил Бирюков.Он рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску.Бирюков сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих.
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петр бирюков, москва

Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля

12:33 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники ", — сообщил Бирюков.
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Ремонт коллектора начался на северо-западе Москвы
Он рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску.
"Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов будут применяться щелочные растворы", - пояснил заммэра.
Бирюков сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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