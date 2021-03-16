https://ria.ru/20210316/moskva-1601451904.html
Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля
Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:33
2021-03-16T12:33
2021-03-16T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники ", — сообщил Бирюков.Он рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску.Бирюков сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих.
https://realty.ria.ru/20210316/kollektor-1601423371.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники ", — сообщил Бирюков.
Он рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску.
"Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов будут применяться щелочные растворы", - пояснил заммэра.
Бирюков сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих.