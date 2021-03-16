https://ria.ru/20210316/moskva-1601451904.html

Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля

Бирюков: около двух тысяч сооружений помоют в Москве до конца апреля

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:33

2021-03-16T12:33

2021-03-16T12:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений после зимы, работы планируют завершить до конца апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С наступлением стабильных положительных температур в городе стартовали работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тысяч объектов - мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники ", — сообщил Бирюков.Он рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску.Бирюков сообщил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тысяч рабочих.

https://realty.ria.ru/20210316/kollektor-1601423371.html

москва

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петр бирюков, москва