https://ria.ru/20210316/meteo-1601358467.html

Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"

Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"

Участники российской рок-группы "Ночные снайперы" представили на всех цифровых площадках сингл "Метео". РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T04:59

2021-03-16T04:59

2021-03-16T04:59

музыка

новости культуры

москва

екатеринбург

культура

ночные снайперы

диана арбенина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Ночные снайперы" представили на всех цифровых площадках сингл "Метео". "Любовь — это не краткосрочная эйфория, а затяжной полет в бесконечность", — написала об этой работе в инстаграме вокалистка группы Диана Арбенина. В лирической композиции певица сравнивает любовь, которую держит ото всех в тайне, с метеозависимостью. "Мы прощаемся до вечера. Как же мне дожить до вечера? А в Москве уже рассвет", — произносит Арбенина. По информации "Нашего радио", премьера трека состоялась в начале февраля этого года в Екатеринбурге, где давали концерт музыканты. Теперь же "Метео" стала доступна в Сети. В комментариях слушатели поблагодарили группу за трек. "Прекрасная песня", "Метео" очень нежно звучит и вся соткана из любви. Счастья вам", — написали пользователи.

https://ria.ru/20210114/arbenina-1592877526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, москва, екатеринбург, ночные снайперы, диана арбенина