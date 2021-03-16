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https://ria.ru/20210316/meteo-1601358467.html
Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"
Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"
Участники российской рок-группы "Ночные снайперы" представили на всех цифровых площадках сингл "Метео". РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:59
2021-03-16T04:59
музыка
новости культуры
москва
екатеринбург
культура
ночные снайперы
диана арбенина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Ночные снайперы" представили на всех цифровых площадках сингл "Метео". "Любовь — это не краткосрочная эйфория, а затяжной полет в бесконечность", — написала об этой работе в инстаграме вокалистка группы Диана Арбенина. В лирической композиции певица сравнивает любовь, которую держит ото всех в тайне, с метеозависимостью. "Мы прощаемся до вечера. Как же мне дожить до вечера? А в Москве уже рассвет", — произносит Арбенина. По информации "Нашего радио", премьера трека состоялась в начале февраля этого года в Екатеринбурге, где давали концерт музыканты. Теперь же "Метео" стала доступна в Сети. В комментариях слушатели поблагодарили группу за трек. "Прекрасная песня", "Метео" очень нежно звучит и вся соткана из любви. Счастья вам", — написали пользователи.
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музыка, новости культуры, москва, екатеринбург, ночные снайперы, диана арбенина

Группа "Ночные снайперы" выпустила сингл "Метео"

04:59 16.03.2021
 
© Фото : Д. АрбенинаЛидер российской рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина
Лидер российской рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Д. Арбенина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Ночные снайперы" представили на всех цифровых площадках сингл "Метео".
"Любовь — это не краткосрочная эйфория, а затяжной полет в бесконечность", — написала об этой работе в инстаграме вокалистка группы Диана Арбенина.
В лирической композиции певица сравнивает любовь, которую держит ото всех в тайне, с метеозависимостью. "Мы прощаемся до вечера. Как же мне дожить до вечера? А в Москве уже рассвет", — произносит Арбенина.
По информации "Нашего радио", премьера трека состоялась в начале февраля этого года в Екатеринбурге, где давали концерт музыканты. Теперь же "Метео" стала доступна в Сети.
В комментариях слушатели поблагодарили группу за трек. "Прекрасная песня", "Метео" очень нежно звучит и вся соткана из любви. Счастья вам", — написали пользователи.
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КультураМузыкаНовости культурыМоскваЕкатеринбургНочные снайперыДиана Арбенина
 
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