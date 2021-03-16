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https://ria.ru/20210316/lebed-1601492721.html
В Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя
В Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя
Сотрудники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед на озере в Вадском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:33
2021-03-16T17:19
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед на озере в Вадском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Озеро Вадское называют "Лебединым", так как птицы зимуют в этой местности на протяжении нескольких лет. Одна из них попала в беду — лебедь вмерз в лед озера. Работающий неподалеку от водоема местный житель сообщил об этом в пожарную охрану."Совместными усилиями с работниками МЧС была организована операция по спасению пернатого. Лебедя вырубили изо льда, отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться", — рассказали в пресс-службе ведомства.После того как птица очнулась и почувствовала себя лучше, ее отнесли на озеро и отпустили.
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В Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя. Кадры МЧС
Сотрудники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед на озере в Вадском районе Нижегородской области
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области спасли вмерзшего в лед лебедя

15:33 16.03.2021 (обновлено: 17:19 16.03.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли лебедя, вмерзшего в лед на озере в Вадском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Озеро Вадское называют "Лебединым", так как птицы зимуют в этой местности на протяжении нескольких лет. Одна из них попала в беду — лебедь вмерз в лед озера. Работающий неподалеку от водоема местный житель сообщил об этом в пожарную охрану.
"Совместными усилиями с работниками МЧС была организована операция по спасению пернатого. Лебедя вырубили изо льда, отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться", — рассказали в пресс-службе ведомства.
После того как птица очнулась и почувствовала себя лучше, ее отнесли на озеро и отпустили.
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