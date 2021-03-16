https://ria.ru/20210316/latviya-1601528371.html

Онлайн-конференция о нацистских преступниках из Латвии на службе ЦРУ

Онлайн-конференция о нацистских преступниках из Латвии на службе ЦРУ

18 марта в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будет представлен доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ".

2021-03-16T17:48

2021-03-16T17:48

2021-03-16T17:48

анонсы

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Задать вопросУчастники: - директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ; - заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей ЧУМАРЕВ;- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ; - директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ.Почему в годы "холодной войны" причастные к военным преступлениям и преступлениям против человечности нацистские пособники из Латвии смогли избежать наказания? Подготовленный фондом "Историческая память" доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" дает ответ на этот вопрос. В докладе поименно называются сотрудничавшие с ЦРУ военные преступники из Латвии, а также показывается роль организации "Даугавас ванаги" как ключевого актива американских спецслужб на латвийском направлении. В частности, в докладе приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ Яниса Цирулиса, одного из активных участников массовых убийств мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка. Преступление в районе Жестяной Горки в настоящее время расследуется Следственным комитетом РФ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы