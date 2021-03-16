Онлайн-конференция о нацистских преступниках из Латвии на службе ЦРУ
18 марта в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будет представлен доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ".
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Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей ЧУМАРЕВ;
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;
- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ.
Почему в годы "холодной войны" причастные к военным преступлениям и преступлениям против человечности нацистские пособники из Латвии смогли избежать наказания? Подготовленный фондом "Историческая память" доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" дает ответ на этот вопрос. В докладе поименно называются сотрудничавшие с ЦРУ военные преступники из Латвии, а также показывается роль организации "Даугавас ванаги" как ключевого актива американских спецслужб на латвийском направлении. В частности, в докладе приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ Яниса Цирулиса, одного из активных участников массовых убийств мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка. Преступление в районе Жестяной Горки в настоящее время расследуется Следственным комитетом РФ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей ЧУМАРЕВ;
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;
- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ.
Почему в годы "холодной войны" причастные к военным преступлениям и преступлениям против человечности нацистские пособники из Латвии смогли избежать наказания? Подготовленный фондом "Историческая память" доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" дает ответ на этот вопрос. В докладе поименно называются сотрудничавшие с ЦРУ военные преступники из Латвии, а также показывается роль организации "Даугавас ванаги" как ключевого актива американских спецслужб на латвийском направлении. В частности, в докладе приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ Яниса Цирулиса, одного из активных участников массовых убийств мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка. Преступление в районе Жестяной Горки в настоящее время расследуется Следственным комитетом РФ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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