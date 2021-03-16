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Онлайн-конференция о нацистских преступниках из Латвии на службе ЦРУ
Онлайн-конференция о нацистских преступниках из Латвии на службе ЦРУ
18 марта в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будет представлен доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ".
2021-03-16T17:48
2021-03-16T17:48
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Задать вопросУчастники:&nbsp;- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;&nbsp;- заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей ЧУМАРЕВ;- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;&nbsp;- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ.Почему в годы "холодной войны" причастные к военным преступлениям и преступлениям против человечности нацистские пособники из Латвии смогли избежать наказания? Подготовленный фондом "Историческая память" доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" дает ответ на этот вопрос. В докладе поименно называются сотрудничавшие с ЦРУ военные преступники из Латвии, а также показывается роль организации "Даугавас ванаги" как ключевого актива американских спецслужб на латвийском направлении. В частности, в докладе приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ Яниса Цирулиса, одного из активных участников массовых убийств мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка. Преступление в районе Жестяной Горки в настоящее&nbsp;время расследуется Следственным комитетом РФ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о нацистских преступниках из Латвии на службе ЦРУ

17:48 16.03.2021
 
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18 марта в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будет представлен доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ".
Задать вопрос

Участники: 
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ; 
- заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей ЧУМАРЕВ;
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ; 
- директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;
- председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил ЧЕРНОВ.

Почему в годы "холодной войны" причастные к военным преступлениям и преступлениям против человечности нацистские пособники из Латвии смогли избежать наказания? Подготовленный фондом "Историческая память" доклад "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ" дает ответ на этот вопрос. В докладе поименно называются сотрудничавшие с ЦРУ военные преступники из Латвии, а также показывается роль организации "Даугавас ванаги" как ключевого актива американских спецслужб на латвийском направлении. В частности, в докладе приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ Яниса Цирулиса, одного из активных участников массовых убийств мирных жителей в районе деревни Жестяная Горка. Преступление в районе Жестяной Горки в настоящее время расследуется Следственным комитетом РФ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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