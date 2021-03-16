https://ria.ru/20210316/kredit-1601471281.html
Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию в размере 17 млрд рублей
Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию в размере 17 млрд рублей
Новикомбанк открыл кредитную линию на 17 миллиардов рублей крупнейшему производителю газотурбинных двигателей в России - ОДК-Уфимскому моторостроительному... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:57
2021-03-16T13:57
2021-03-16T13:57
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новикомбанк открыл кредитную линию на 17 миллиардов рублей крупнейшему производителю газотурбинных двигателей в России - ОДК-Уфимскому моторостроительному производственному объединению, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В рамках заключенного кредитного соглашения Новикомбанк предоставляет ПАО "ОДК-УМПО" возможность привлечения заемных средств в размере 17 миллиардов рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех". "Финансируя предприятия ОДК, Новикомбанк содействует реализации новых перспективных проектов, что, в свою очередь, способствует достижению технологического лидерства в такой стратегически важной отрасли, как двигателестроение. Мы активно поддерживаем предприятия с инновационным потенциалом, и сотрудничество с предприятиями ОДК это подтверждает", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новикомбанк
открыл кредитную линию на 17 миллиардов рублей крупнейшему производителю газотурбинных двигателей в России - ОДК
-Уфимскому моторостроительному производственному объединению, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В рамках заключенного кредитного соглашения Новикомбанк предоставляет ПАО "ОДК-УМПО" возможность привлечения заемных средств в размере 17 миллиардов рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.
ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.
Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех
".
"Финансируя предприятия ОДК, Новикомбанк содействует реализации новых перспективных проектов, что, в свою очередь, способствует достижению технологического лидерства в такой стратегически важной отрасли, как двигателестроение. Мы активно поддерживаем предприятия с инновационным потенциалом, и сотрудничество с предприятиями ОДК это подтверждает", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.