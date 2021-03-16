https://ria.ru/20210316/kredit-1601471281.html

Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию в размере 17 млрд рублей

Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию в размере 17 млрд рублей

Новикомбанк открыл кредитную линию на 17 миллиардов рублей крупнейшему производителю газотурбинных двигателей в России - ОДК-Уфимскому моторостроительному... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:57

2021-03-16T13:57

2021-03-16T13:57

новикомбанк

ростех

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новикомбанк открыл кредитную линию на 17 миллиардов рублей крупнейшему производителю газотурбинных двигателей в России - ОДК-Уфимскому моторостроительному производственному объединению, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В рамках заключенного кредитного соглашения Новикомбанк предоставляет ПАО "ОДК-УМПО" возможность привлечения заемных средств в размере 17 миллиардов рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех". "Финансируя предприятия ОДК, Новикомбанк содействует реализации новых перспективных проектов, что, в свою очередь, способствует достижению технологического лидерства в такой стратегически важной отрасли, как двигателестроение. Мы активно поддерживаем предприятия с инновационным потенциалом, и сотрудничество с предприятиями ОДК это подтверждает", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

https://ria.ru/20201009/pribyl-1579059212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика