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В России за сутки умерли 443 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 443 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время - 92 937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:05
2021-03-16T11:05
2021-03-16T11:05
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время - 92 937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 443 смерти... За весь период по России умерли 92 937 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 57, Санкт-Петербурге - 42, Подмосковье - 30.
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