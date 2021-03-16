https://ria.ru/20210316/koronavirus-1601436027.html

В России за сутки умерли 443 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 443 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время - 92 937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:05

2021-03-16T11:05

2021-03-16T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 443 смерти с COVID-19, за все время - 92 937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 443 смерти... За весь период по России умерли 92 937 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 57, Санкт-Петербурге - 42, Подмосковье - 30.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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