Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"
8 апреля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей конкурса журналистов "Экономическое возрождение России", организованного Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и МИА "Россия сегодня".
Задать вопрос
К участию приглашены:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимир КАТЕНЕВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;
- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;
- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;
- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ.
В рамках мероприятия состоится Всероссийский форум деловых СМИ "Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды". На нем будут обсуждаться непростые условия существования СМИ и нерешенные проблемы развития, усугубившиеся в связи с пандемией и последовавшим экономическим кризисом в стране.
Будут затронуты вопросы трансформации деловых СМИ, ускоренной эпидемиологическими ограничениями, рассмотрены мультимедийные форматы работы редакций, пойдет речь о роли и задачах деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимир КАТЕНЕВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;
- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;
- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;
- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ.
В рамках мероприятия состоится Всероссийский форум деловых СМИ "Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды". На нем будут обсуждаться непростые условия существования СМИ и нерешенные проблемы развития, усугубившиеся в связи с пандемией и последовавшим экономическим кризисом в стране.
Будут затронуты вопросы трансформации деловых СМИ, ускоренной эпидемиологическими ограничениями, рассмотрены мультимедийные форматы работы редакций, пойдет речь о роли и задачах деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru