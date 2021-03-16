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Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"
Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"
8 апреля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей конкурса журналистов "Экономическое возрождение России", организованного Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и МИА "Россия сегодня".
2021-03-16T15:21
2021-03-16T15:21
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Задать вопросК участию приглашены: - генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимир КАТЕНЕВ;- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ; - декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ. В рамках мероприятия состоится Всероссийский форум деловых СМИ "Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды". На нем будут обсуждаться непростые условия существования СМИ и нерешенные проблемы развития, усугубившиеся в связи с пандемией и последовавшим экономическим кризисом в стране. Будут затронуты вопросы трансформации деловых СМИ, ускоренной эпидемиологическими ограничениями, рассмотрены мультимедийные форматы работы редакций, пойдет речь о роли и задачах деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России"

15:21 16.03.2021
 
Читать ria.ru в
8 апреля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей конкурса журналистов "Экономическое возрождение России", организованного Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и МИА "Россия сегодня".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- депутаты Государственной Думы РФ Евгений РЕВЕНКО, Валерий СКРУГ, Владимир КАТЕНЕВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката "СТП медиа" Игорь ПОТОЦКИЙ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна ИВАНОВА;
- главный редактор ИД "Бизнес Диалог Медиа" Мария СУВОРОВСКАЯ;
- главный редактор региональных программ телекомпании "Общественное телевидение России" Сергей ЛОМАКИН;
- генеральный директор ООО "ФестМедиаИнвест" Федор ЩЕРБАКОВ.

В рамках мероприятия состоится Всероссийский форум деловых СМИ "Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды". На нем будут обсуждаться непростые условия существования СМИ и нерешенные проблемы развития, усугубившиеся в связи с пандемией и последовавшим экономическим кризисом в стране.
Будут затронуты вопросы трансформации деловых СМИ, ускоренной эпидемиологическими ограничениями, рассмотрены мультимедийные форматы работы редакций, пойдет речь о роли и задачах деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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