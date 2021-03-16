https://ria.ru/20210316/karantin-1601430090.html

Еще одна страна отменила карантин для иностранных туристов

Еще одна страна отменила карантин для иностранных туристов

Правительство Перу отменило обязательный карантин для иностранных туристов, но россиянам попасть туда довольно сложно, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:47

2021-03-16T10:47

2021-03-16T10:47

перу

сша

куда можно лететь

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авиабилеты

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство Перу отменило обязательный карантин для иностранных туристов, но россиянам попасть туда довольно сложно, сообщает АТОР. Зарубежным гостям, вне зависимости от их гражданства, нужно предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета. А также заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья (на английском или испанском языках).Путешественники по-прежнему должны соблюдать все другие меры по охране здоровья, такие как обязательное использование маски в помещениях аэропорта и в самолетах.Министерство внешней торговли и туризма Перу заявило, что в апреле будет запущена кампания по перезапуску туристического сектора. Ключевые туристические объекты уже открылись: в марте снова запущены туристические поезда Perurail, с частичной загрузкой принимает путешественников и знаменитый Мачу-Пикчу.При этом Перу является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств Южной Америки: в стране зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом. В феврале там началась кампания по вакцинации населения, уже привито около 400 тысяч человек.По данным министерства туризма Перу, в 2020 году въездной турпоток в эту страну упал более чем на 70 процентов, до 1,2 миллиона человек. По данным ведомства, количество российских прибытий сократилось более чем в пять раз: если в 2019 году Перу посетило 10 152 гражданина РФ, то в 2020 году – около двух тысяч путешественников (все – в первом квартале).Несмотря отмену карантина, россиянам посетить Перу довольно сложно. До пандемии удобными вариантами стыковок для перелета в Лиму, столицу страны, были Мадрид, Париж и Лондон. Пока эти европейские хабы рейсы в Перу не обслуживают.Одним из немногих вариантов остается авиапутешествие через Майами (США), откуда прямой перелет до Лимы займет порядка 5,5 часов. Однако воспользоваться таким рейсом смогут только те пассажиры, у которых есть действующая виза в США. На майские даты только билет по маршруту Москва-Майами-Лима обойдется от 279 тысяч рублей на одного человека.Эксперты советуют дождаться возобновления полетов в Перу из стран Европы: по их мнению, эти маршруты вполне могут появиться в летнем расписании европейских перевозчиков. В этом случае стоимость билетов будет в районе 75-80 тысяч рублей, и длительность путешествия с учетом стыковок составит не более суток.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

https://ria.ru/20210311/velsk-1600104458.html

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

перу

сша

южная америка

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