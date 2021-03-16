Губернатор Калифорнии решил противодействовать попыткам его отстранить
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запустил кампанию по противодействию попыткам республиканцев отстранить его от должности.
"Я не буду отвлекаться на эти партийные республиканские отзывы, я буду с ними бороться. На кону стоит слишком много. Вакцинация жителей Калифорнии, безопасное открытие экономики, возвращение наших детей в школы слишком важны, чтобы этим рисковать. Присоединяйтесь", - написал Ньюсом в Twitter, прикрепив ссылку на сайт инициативы.
I won’t be distracted by this partisan, Republican recall -- but I will fight it.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 15, 2021
There is too much at stake.
Getting Californians vaccinated, our economy safely reopened, and our kids back in school are simply too important to risk.
Join us: https://t.co/Jfpe1IlF4m
На сайте кампании по противодействию отзыву губернатора сообщается, что подобные призывы идут со стороны коалиции республиканцев, со стороны тех, кто выступает против вакцинации от COVID-19, от сторонников теории заговора QAnon и сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.
Среди тех, кто будет бороться с попытками отстранить действующего губернатора штата от власти, на сайте указаны сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, а также подразделение демократической партии в Калифорнии.
Ранее стало известно, что активисты набрали 2 миллиона подписей для референдума по отзыву губернатора крупнейшего по населению американского штата Калифорния. Для проведения референдума было необходимо 1,5 миллиона подписей.
Демократ Ньюсом подвергается критике за подход к пандемии коронавируса. Перспективы его отзыва по результатам голосования неясны, поскольку избиратели-демократы имеют численное преимущество над республиканцами в Калифорнии.