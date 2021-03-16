https://ria.ru/20210316/kaliforniya-1601413386.html

Губернатор Калифорнии решил противодействовать попыткам его отстранить

Губернатор Калифорнии решил противодействовать попыткам его отстранить

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запустил кампанию по противодействию попыткам республиканцев отстранить его от должности. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:24

2021-03-16T08:24

2021-03-16T08:24

гэвин ньюсом

элизабет уоррен

дональд трамп

калифорния

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запустил кампанию по противодействию попыткам республиканцев отстранить его от должности."Я не буду отвлекаться на эти партийные республиканские отзывы, я буду с ними бороться. На кону стоит слишком много. Вакцинация жителей Калифорнии, безопасное открытие экономики, возвращение наших детей в школы слишком важны, чтобы этим рисковать. Присоединяйтесь", - написал Ньюсом в Twitter, прикрепив ссылку на сайт инициативы.На сайте кампании по противодействию отзыву губернатора сообщается, что подобные призывы идут со стороны коалиции республиканцев, со стороны тех, кто выступает против вакцинации от COVID-19, от сторонников теории заговора QAnon и сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.Среди тех, кто будет бороться с попытками отстранить действующего губернатора штата от власти, на сайте указаны сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, а также подразделение демократической партии в Калифорнии.Ранее стало известно, что активисты набрали 2 миллиона подписей для референдума по отзыву губернатора крупнейшего по населению американского штата Калифорния. Для проведения референдума было необходимо 1,5 миллиона подписей.Демократ Ньюсом подвергается критике за подход к пандемии коронавируса. Перспективы его отзыва по результатам голосования неясны, поскольку избиратели-демократы имеют численное преимущество над республиканцами в Калифорнии.

https://ria.ru/20201216/meshki-1589451714.html

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гэвин ньюсом, элизабет уоррен, дональд трамп, калифорния, в мире