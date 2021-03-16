Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/kaliforniya-1601413386.html
Губернатор Калифорнии решил противодействовать попыткам его отстранить
Губернатор Калифорнии решил противодействовать попыткам его отстранить
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запустил кампанию по противодействию попыткам республиканцев отстранить его от должности. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:24
2021-03-16T08:24
гэвин ньюсом
элизабет уоррен
дональд трамп
калифорния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запустил кампанию по противодействию попыткам республиканцев отстранить его от должности."Я не буду отвлекаться на эти партийные республиканские отзывы, я буду с ними бороться. На кону стоит слишком много. Вакцинация жителей Калифорнии, безопасное открытие экономики, возвращение наших детей в школы слишком важны, чтобы этим рисковать. Присоединяйтесь", - написал Ньюсом в Twitter, прикрепив ссылку на сайт инициативы.На сайте кампании по противодействию отзыву губернатора сообщается, что подобные призывы идут со стороны коалиции республиканцев, со стороны тех, кто выступает против вакцинации от COVID-19, от сторонников теории заговора QAnon и сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.Среди тех, кто будет бороться с попытками отстранить действующего губернатора штата от власти, на сайте указаны сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, а также подразделение демократической партии в Калифорнии.Ранее стало известно, что активисты набрали 2 миллиона подписей для референдума по отзыву губернатора крупнейшего по населению американского штата Калифорния. Для проведения референдума было необходимо 1,5 миллиона подписей.Демократ Ньюсом подвергается критике за подход к пандемии коронавируса. Перспективы его отзыва по результатам голосования неясны, поскольку избиратели-демократы имеют численное преимущество над республиканцами в Калифорнии.
https://ria.ru/20201216/meshki-1589451714.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bbd50a7ba26c5188f2446b38696f4942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гэвин ньюсом, элизабет уоррен, дональд трамп, калифорния, в мире

Губернатор Калифорнии решил противодействовать попыткам его отстранить

08:24 16.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом запустил кампанию по противодействию попыткам республиканцев отстранить его от должности.
"Я не буду отвлекаться на эти партийные республиканские отзывы, я буду с ними бороться. На кону стоит слишком много. Вакцинация жителей Калифорнии, безопасное открытие экономики, возвращение наших детей в школы слишком важны, чтобы этим рисковать. Присоединяйтесь", - написал Ньюсом в Twitter, прикрепив ссылку на сайт инициативы.
На сайте кампании по противодействию отзыву губернатора сообщается, что подобные призывы идут со стороны коалиции республиканцев, со стороны тех, кто выступает против вакцинации от COVID-19, от сторонников теории заговора QAnon и сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.
Среди тех, кто будет бороться с попытками отстранить действующего губернатора штата от власти, на сайте указаны сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, а также подразделение демократической партии в Калифорнии.
Ранее стало известно, что активисты набрали 2 миллиона подписей для референдума по отзыву губернатора крупнейшего по населению американского штата Калифорния. Для проведения референдума было необходимо 1,5 миллиона подписей.
Демократ Ньюсом подвергается критике за подход к пандемии коронавируса. Перспективы его отзыва по результатам голосования неясны, поскольку избиратели-демократы имеют численное преимущество над республиканцами в Калифорнии.
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 11:20Распространение коронавируса
Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID
 
Гэвин НьюсомЭлизабет УорренДональд ТрампКалифорнияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
Лента новостейМолния