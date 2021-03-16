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В Центре Гамалеи оценили интерес Италии к "Спутнику V"
В Центре Гамалеи оценили интерес Италии к "Спутнику V"
До 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц могут начать выпускать в Италии к маю, на начальной стадии находятся переговоры о производстве вакцины в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:56
2021-03-16T14:56
2021-03-16T14:56
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц могут начать выпускать в Италии к маю, на начальной стадии находятся переговоры о производстве вакцины в Германии и Франции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства "Спутника". И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 миллионов доз вакцины в месяц", - сказал Гинцбург на брифинге.Он подчеркнул, что на первоначальных стадиях находятся переговоры о возможности выпуска вакцины и в других странах Евросоюза, включая Германию и Францию.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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