https://ria.ru/20210316/huawei-1601449418.html

Улучшенная классика: обзор ноутбука Huawei MateBook D 16

Улучшенная классика: обзор ноутбука Huawei MateBook D 16

Линейку ноутбуков от компании Huawei пополнила новая модель MateBook D 16. Чем интересен этот компьютер, как реализованы уникальные функции и как большой лэптоп РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:25

2021-03-16T12:25

2021-03-16T12:47

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Линейку ноутбуков от компании Huawei пополнила новая модель MateBook D 16. Чем интересен этот компьютер, как реализованы уникальные функции и как большой лэптоп может быть компактным — в обзоре РИА Новости."Серый космос"Прошлый, 2020 год оказался удачным для Huawei как производителя ноутбуков. В России MateBook D 14 и D 15 стали настоящими бестселлерами, войдя в топ-5 самых продаваемых лэптопов. Новинка с диагональю 16,1 дюйма вобрала в себя все лучшее, что было в тех моделях, и даже приумножила их достоинства.Например, Huawei удалось сделать одно из самых компактных и легких устройств на рынке — при широкой диагонали экрана MateBook D 16 весит 1,74 килограмма, а по линейным размерам он компактнее, чем многие 15-дюймовые модели. Все благодаря металлическому корпусу, даже нижняя панель выполнена из сплава.Дисплей получил узкие рамки — в этом заслуга фирменной выдвижной веб-камеры, которая спрятана в клавиатуре между клавишами F6 и F7. Сам экран с разрешением FullHD заслуживает отдельной похвалы — и не только потому, что он IPS, со стопроцентным цветовым охватом sRGB и яркостью 300 нит. Стоит отметить и сертифицированную по стандарту TÜV Rheinland фильтрацию синего цвета и защиту от мерцания, чтобы глаза не уставали при длительной работе за компьютером. По достоинству экран оценит тот, кому приходилось хотя бы раз работать "в полях" — матовое покрытие дает эффективный антибликовый эффект даже под прямыми лучами солнца.Сборка ноутбука очень качественная, к ней лишь одно замечание — крышка немного прогибается. Зато MateBook D 16 проходит так называемый макбук-тест, когда открыть верхнюю панель можно одной рукой.Рабочая станцияMateBook D 16 получил привычную клавиатуру для ноутбуков Huawei: полноразмерную, но без Numpad. По бокам от нее находятся динамики. Последние выдают громкий бархатистый стереозвук. Клавиши нажимаются с приятным усилием и оснащены двухступенчатой подсветкой, последнее трудно переоценить при работе с текстом. Посетовать можно лишь на отсутствие отдельных клавиш Page Up и Page Down. Но зато в ноутбуке есть вынесенная кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Датчик точно и быстро распознает отпечатки. Если нужно больше мощности, то нажатием FN+P активируется и отключается режим высокой производительности.Большое внимание в ноутбуке уделено тачпаду и сценариям его использования. Сенсорная панель не просто большая, а очень большая — это значительно упрощает жестовое управление. Кроме того, тачпад здесь является связующим звеном в экосистеме Huawei, ведь под ним расположен NFC-модуль.В компании давно развивают интересную возможность для быстрого управления контентом и приложениями на смартфоне — Huawei Share. Она включает не только удобную передачу файлов. С ее помощью пользователь проецирует экран смартфона на ноутбук и может выводить до трех окон одновременно. Например, галерею и несколько мессенджеров. Если на телефон поступит голосовой или видеовызов, его можно принять с помощью микрофона, динамиков и камеры ноутбука, не беря в руки смартфон. Ноутбук получил две конфигурации, которые отличаются лишь объемом оперативной памяти — восемь или 16 гигабайт. В остальном они идентичны: сверхбыстрый (скорость на запись и чтение 30) накопитель типа NVMe PCIe SSD на 512 гигабайт, шестиядерный 7-нм процессор AMD Ryzen 5 4600H и интегрированная графика Radeon.Платформа ноутбука с TDP на уровне 45 Вт потребовала серьезной системы охлаждения — MateBook D 16 оснащен двумя теплоотводами и двумя бесшумными вентиляторами. Решение прекрасно справляется с задачей, и при серьезной нагрузке звук работающих вентиляторов не раздражает даже в тихом помещении.Производительности процессора и графической подсистемы действительно хватает для большинства задач вплоть до работы в графических программах и видеомонтажа. В бенчмарке Geekbench 5 ноутбук в single-core выдал 1080 очков, а multi-core — 6000. Отзывчивости добавляет быстрая оперативная память и накопитель NVMe. Последний, как замечают в Huawei, можно расширить с помощью второго слота — редкость даже в корпоративных ноутбуках.В качестве мобильного офиса ноутбук хорош еще и набором интерфейсов, который практически идеален. Здесь есть два порта Type-C USB (оба с поддержкой Power Delivery и DisplayPort), два Type-A USB 3.1, HDMI и комбинированный аудиоджек 3.5. Хотелось бы видеть и кардридер, но в последнее время производители его не особо жалуют. Вместе с NFC в ноутбуке работают Wi-Fi 6 2x2 MIMO и Bluetooth 5.1.Быстрая зарядка и интересная ценаВ Huawei называют время автономной работы MateBook D 16 на уровне девяти часов воспроизведения видео. Реально же под средней нагрузкой офисных программ ноутбук смог проработать примерно восемь с половиной часов — очень приличный результат для крупной машины с аккумулятором емкостью 56 Вт*ч.Вместе с ноутбуком идет компактная зарядка мощностью 65 Вт с портом Type-C, которая позволяет заряжать не только ноутбук, но и совместимые устройства Huawei. MateBook D 16 поддерживает технологию Huawei SuperCharge, которая за 15 минут дает заряд на несколько часов офисной работы. Также предполагается использование зарядки на 135 Вт (в продаже она появится позднее).Старт предзаказа ноутбука запланирован на 23 марта. Сейчас же можно оформить депозит на официальном сайте онлайн-магазина HUAWEI и приобрести Huawei MateBook D 16 за 64 990 рублей (восемь гигабайт ОЗУ) или 67 990 рублей (16 гигабайт). В подарок еще обещают планшет MatePad T10. По завершении акции полная цена мобильного компьютера составит 71 990 и 74 990 рублей в зависимости от версии. Но и за эти деньги он выглядит интересным ноутбуком, который по совокупности характеристик практически не имеет конкурентов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, технологии