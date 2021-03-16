Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/huawei-1601449418.html
Улучшенная классика: обзор ноутбука Huawei MateBook D 16
Улучшенная классика: обзор ноутбука Huawei MateBook D 16
Линейку ноутбуков от компании Huawei пополнила новая модель MateBook D 16. Чем интересен этот компьютер, как реализованы уникальные функции и как большой лэптоп РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:25
2021-03-16T12:47
huawei technologies
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601446382_0:198:2975:1871_1920x0_80_0_0_d6f8978ee957ffecb5c7d3bb57e2887b.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Линейку ноутбуков от компании Huawei пополнила новая модель MateBook D 16. Чем интересен этот компьютер, как реализованы уникальные функции и как большой лэптоп может быть компактным — в обзоре РИА Новости."Серый космос"Прошлый, 2020 год оказался удачным для Huawei как производителя ноутбуков. В России MateBook D 14 и D 15 стали настоящими бестселлерами, войдя в топ-5 самых продаваемых лэптопов. Новинка с диагональю 16,1 дюйма вобрала в себя все лучшее, что было в тех моделях, и даже приумножила их достоинства.Например, Huawei удалось сделать одно из самых компактных и легких устройств на рынке — при широкой диагонали экрана MateBook D 16 весит 1,74 килограмма, а по линейным размерам он компактнее, чем многие 15-дюймовые модели. Все благодаря металлическому корпусу, даже нижняя панель выполнена из сплава.Дисплей получил узкие рамки — в этом заслуга фирменной выдвижной веб-камеры, которая спрятана в клавиатуре между клавишами F6 и F7. Сам экран с разрешением FullHD заслуживает отдельной похвалы — и не только потому, что он IPS, со стопроцентным цветовым охватом sRGB и яркостью 300 нит. Стоит отметить и сертифицированную по стандарту TÜV Rheinland фильтрацию синего цвета и защиту от мерцания, чтобы глаза не уставали при длительной работе за компьютером. По достоинству экран оценит тот, кому приходилось хотя бы раз работать "в полях" — матовое покрытие дает эффективный антибликовый эффект даже под прямыми лучами солнца.Сборка ноутбука очень качественная, к ней лишь одно замечание — крышка немного прогибается. Зато MateBook D 16 проходит так называемый макбук-тест, когда открыть верхнюю панель можно одной рукой.Рабочая станцияMateBook D 16 получил привычную клавиатуру для ноутбуков Huawei: полноразмерную, но без Numpad. По бокам от нее находятся динамики. Последние выдают громкий бархатистый стереозвук. Клавиши нажимаются с приятным усилием и оснащены двухступенчатой подсветкой, последнее трудно переоценить при работе с текстом. Посетовать можно лишь на отсутствие отдельных клавиш Page Up и Page Down. Но зато в ноутбуке есть вынесенная кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Датчик точно и быстро распознает отпечатки. Если нужно больше мощности, то нажатием FN+P активируется и отключается режим высокой производительности.Большое внимание в ноутбуке уделено тачпаду и сценариям его использования. Сенсорная панель не просто большая, а очень большая — это значительно упрощает жестовое управление. Кроме того, тачпад здесь является связующим звеном в экосистеме Huawei, ведь под ним расположен NFC-модуль.В компании давно развивают интересную возможность для быстрого управления контентом и приложениями на смартфоне — Huawei Share. Она включает не только удобную передачу файлов. С ее помощью пользователь проецирует экран смартфона на ноутбук и может выводить до трех окон одновременно. Например, галерею и несколько мессенджеров. Если на телефон поступит голосовой или видеовызов, его можно принять с помощью микрофона, динамиков и камеры ноутбука, не беря в руки смартфон. Ноутбук получил две конфигурации, которые отличаются лишь объемом оперативной памяти — восемь или 16 гигабайт. В остальном они идентичны: сверхбыстрый (скорость на запись и чтение 30) накопитель типа NVMe PCIe SSD на 512 гигабайт, шестиядерный 7-нм процессор AMD Ryzen 5 4600H и интегрированная графика Radeon.Платформа ноутбука с TDP на уровне 45 Вт потребовала серьезной системы охлаждения — MateBook D 16 оснащен двумя теплоотводами и двумя бесшумными вентиляторами. Решение прекрасно справляется с задачей, и при серьезной нагрузке звук работающих вентиляторов не раздражает даже в тихом помещении.Производительности процессора и графической подсистемы действительно хватает для большинства задач вплоть до работы в графических программах и видеомонтажа. В бенчмарке Geekbench 5 ноутбук в single-core выдал 1080 очков, а multi-core — 6000. Отзывчивости добавляет быстрая оперативная память и накопитель NVMe. Последний, как замечают в Huawei, можно расширить с помощью второго слота — редкость даже в корпоративных ноутбуках.В качестве мобильного офиса ноутбук хорош еще и набором интерфейсов, который практически идеален. Здесь есть два порта Type-C USB (оба с поддержкой Power Delivery и DisplayPort), два Type-A USB 3.1, HDMI и комбинированный аудиоджек 3.5. Хотелось бы видеть и кардридер, но в последнее время производители его не особо жалуют. Вместе с NFC в ноутбуке работают Wi-Fi 6 2x2 MIMO и Bluetooth 5.1.Быстрая зарядка и интересная ценаВ Huawei называют время автономной работы MateBook D 16 на уровне девяти часов воспроизведения видео. Реально же под средней нагрузкой офисных программ ноутбук смог проработать примерно восемь с половиной часов — очень приличный результат для крупной машины с аккумулятором емкостью 56 Вт*ч.Вместе с ноутбуком идет компактная зарядка мощностью 65 Вт с портом Type-C, которая позволяет заряжать не только ноутбук, но и совместимые устройства Huawei. MateBook D 16 поддерживает технологию Huawei SuperCharge, которая за 15 минут дает заряд на несколько часов офисной работы. Также предполагается использование зарядки на 135 Вт (в продаже она появится позднее).Старт предзаказа ноутбука запланирован на 23 марта. Сейчас же можно оформить депозит на официальном сайте онлайн-магазина HUAWEI и приобрести Huawei MateBook D 16 за 64 990 рублей (восемь гигабайт ОЗУ) или 67 990 рублей (16 гигабайт). В подарок еще обещают планшет MatePad T10. По завершении акции полная цена мобильного компьютера составит 71 990 и 74 990 рублей в зависимости от версии. Но и за эти деньги он выглядит интересным ноутбуком, который по совокупности характеристик практически не имеет конкурентов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601446382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dedd54272500211998107354150c158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
huawei technologies, технологии

Улучшенная классика: обзор ноутбука Huawei MateBook D 16

12:25 16.03.2021 (обновлено: 12:47 16.03.2021)
 
© Фото : HuaweiНоутбук Huawei MateBook D 16
Ноутбук Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Линейку ноутбуков от компании Huawei пополнила новая модель MateBook D 16. Чем интересен этот компьютер, как реализованы уникальные функции и как большой лэптоп может быть компактным — в обзоре РИА Новости.

"Серый космос"

Прошлый, 2020 год оказался удачным для Huawei как производителя ноутбуков. В России MateBook D 14 и D 15 стали настоящими бестселлерами, войдя в топ-5 самых продаваемых лэптопов. Новинка с диагональю 16,1 дюйма вобрала в себя все лучшее, что было в тех моделях, и даже приумножила их достоинства.
© РИА Новости / Кирилл КаримовНоутбук Huawei MateBook D 16
Ноутбук Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Ноутбук Huawei MateBook D 16
Например, Huawei удалось сделать одно из самых компактных и легких устройств на рынке — при широкой диагонали экрана MateBook D 16 весит 1,74 килограмма, а по линейным размерам он компактнее, чем многие 15-дюймовые модели. Все благодаря металлическому корпусу, даже нижняя панель выполнена из сплава.
Дисплей получил узкие рамки — в этом заслуга фирменной выдвижной веб-камеры, которая спрятана в клавиатуре между клавишами F6 и F7. Сам экран с разрешением FullHD заслуживает отдельной похвалы — и не только потому, что он IPS, со стопроцентным цветовым охватом sRGB и яркостью 300 нит. Стоит отметить и сертифицированную по стандарту TÜV Rheinland фильтрацию синего цвета и защиту от мерцания, чтобы глаза не уставали при длительной работе за компьютером. По достоинству экран оценит тот, кому приходилось хотя бы раз работать "в полях" — матовое покрытие дает эффективный антибликовый эффект даже под прямыми лучами солнца.
© РИА Новости / Кирилл КаримовКлавиатура ноутбука Huawei MateBook D 16
Клавиатура ноутбука Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Клавиатура ноутбука Huawei MateBook D 16
Сборка ноутбука очень качественная, к ней лишь одно замечание — крышка немного прогибается. Зато MateBook D 16 проходит так называемый макбук-тест, когда открыть верхнюю панель можно одной рукой.

Рабочая станция

MateBook D 16 получил привычную клавиатуру для ноутбуков Huawei: полноразмерную, но без Numpad. По бокам от нее находятся динамики. Последние выдают громкий бархатистый стереозвук. Клавиши нажимаются с приятным усилием и оснащены двухступенчатой подсветкой, последнее трудно переоценить при работе с текстом. Посетовать можно лишь на отсутствие отдельных клавиш Page Up и Page Down. Но зато в ноутбуке есть вынесенная кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Датчик точно и быстро распознает отпечатки. Если нужно больше мощности, то нажатием FN+P активируется и отключается режим высокой производительности.
© РИА Новости / Кирилл КаримовКнопка на клавиатуре ноутбука Huawei MateBook D 16
Кнопка на клавиатуре ноутбука Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Кнопка на клавиатуре ноутбука Huawei MateBook D 16
Большое внимание в ноутбуке уделено тачпаду и сценариям его использования. Сенсорная панель не просто большая, а очень большая — это значительно упрощает жестовое управление. Кроме того, тачпад здесь является связующим звеном в экосистеме Huawei, ведь под ним расположен NFC-модуль.
В компании давно развивают интересную возможность для быстрого управления контентом и приложениями на смартфоне — Huawei Share. Она включает не только удобную передачу файлов. С ее помощью пользователь проецирует экран смартфона на ноутбук и может выводить до трех окон одновременно. Например, галерею и несколько мессенджеров. Если на телефон поступит голосовой или видеовызов, его можно принять с помощью микрофона, динамиков и камеры ноутбука, не беря в руки смартфон.
© РИА Новости / Кирилл КаримовПроекция экрана смартфона на ноутбук Huawei MateBook D 16
Проекция экрана смартфона на ноутбук Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Проекция экрана смартфона на ноутбук Huawei MateBook D 16
Ноутбук получил две конфигурации, которые отличаются лишь объемом оперативной памяти — восемь или 16 гигабайт. В остальном они идентичны: сверхбыстрый (скорость на запись и чтение 30) накопитель типа NVMe PCIe SSD на 512 гигабайт, шестиядерный 7-нм процессор AMD Ryzen 5 4600H и интегрированная графика Radeon.
© РИА Новости / Кирилл КаримовNFC-модуль в ноутбуке Huawei MateBook D 16
NFC-модуль в ноутбуке Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
NFC-модуль в ноутбуке Huawei MateBook D 16
Платформа ноутбука с TDP на уровне 45 Вт потребовала серьезной системы охлаждения — MateBook D 16 оснащен двумя теплоотводами и двумя бесшумными вентиляторами. Решение прекрасно справляется с задачей, и при серьезной нагрузке звук работающих вентиляторов не раздражает даже в тихом помещении.
Производительности процессора и графической подсистемы действительно хватает для большинства задач вплоть до работы в графических программах и видеомонтажа. В бенчмарке Geekbench 5 ноутбук в single-core выдал 1080 очков, а multi-core — 6000. Отзывчивости добавляет быстрая оперативная память и накопитель NVMe. Последний, как замечают в Huawei, можно расширить с помощью второго слота — редкость даже в корпоративных ноутбуках.
© РИА Новости / Кирилл КаримовКлавиатура ноутбука Huawei MateBook D 16
Клавиатура ноутбука Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Клавиатура ноутбука Huawei MateBook D 16
В качестве мобильного офиса ноутбук хорош еще и набором интерфейсов, который практически идеален. Здесь есть два порта Type-C USB (оба с поддержкой Power Delivery и DisplayPort), два Type-A USB 3.1, HDMI и комбинированный аудиоджек 3.5. Хотелось бы видеть и кардридер, но в последнее время производители его не особо жалуют. Вместе с NFC в ноутбуке работают Wi-Fi 6 2x2 MIMO и Bluetooth 5.1.

Быстрая зарядка и интересная цена

В Huawei называют время автономной работы MateBook D 16 на уровне девяти часов воспроизведения видео. Реально же под средней нагрузкой офисных программ ноутбук смог проработать примерно восемь с половиной часов — очень приличный результат для крупной машины с аккумулятором емкостью 56 Вт*ч.
Вместе с ноутбуком идет компактная зарядка мощностью 65 Вт с портом Type-C, которая позволяет заряжать не только ноутбук, но и совместимые устройства Huawei. MateBook D 16 поддерживает технологию Huawei SuperCharge, которая за 15 минут дает заряд на несколько часов офисной работы. Также предполагается использование зарядки на 135 Вт (в продаже она появится позднее).
© РИА Новости / Кирилл КаримовЗарядка ноутбука Huawei MateBook D 16
Зарядка ноутбука Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Зарядка ноутбука Huawei MateBook D 16
Старт предзаказа ноутбука запланирован на 23 марта. Сейчас же можно оформить депозит на официальном сайте онлайн-магазина HUAWEI и приобрести Huawei MateBook D 16 за 64 990 рублей (восемь гигабайт ОЗУ) или 67 990 рублей (16 гигабайт). В подарок еще обещают планшет MatePad T10. По завершении акции полная цена мобильного компьютера составит 71 990 и 74 990 рублей в зависимости от версии. Но и за эти деньги он выглядит интересным ноутбуком, который по совокупности характеристик практически не имеет конкурентов.
 
Huawei TechnologiesТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог прокомментировал условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
Лента новостейМолния