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Иностранцы хотят очно участвовать в ПМЭФ, заявили в "Росконгрессе"
Иностранцы хотят очно участвовать в ПМЭФ, заявили в "Росконгрессе"
Иностранные участники выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщил советник... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:14
2021-03-16T20:14
фонд "росконгресс"
антон кобяков
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Иностранные участники выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.Проведение ПМЭФ запланировано на 2-5 июня 2021 года."Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которой мы находимся в тесном контакте", - сказал Кобяков, чьи слова приводит пресс-служба Росконгресса.По его словам, форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий с возможностью трансляции мероприятий на ресурсах ПМЭФ.Кобяков также отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию деловой программы форума.Сессии будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.Кроме того, ожидается, что на полях ПМЭФ состоятся Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН и другое.В настоящее время активно ведется пригласительная кампания, отметили в Росконгрессе.
https://ria.ru/20210304/pmef-1599899493.html
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фонд "росконгресс", антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, экономика

Иностранцы хотят очно участвовать в ПМЭФ, заявили в "Росконгрессе"

20:14 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума 2018 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Иностранные участники выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Проведение ПМЭФ запланировано на 2-5 июня 2021 года.
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"Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которой мы находимся в тесном контакте", - сказал Кобяков, чьи слова приводит пресс-служба Росконгресса.
По его словам, форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий с возможностью трансляции мероприятий на ресурсах ПМЭФ.
Кобяков также отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию деловой программы форума.
Сессии будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
Кроме того, ожидается, что на полях ПМЭФ состоятся Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН и другое.
В настоящее время активно ведется пригласительная кампания, отметили в Росконгрессе.
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Фонд "Росконгресс"Антон КобяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЭкономика
 
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