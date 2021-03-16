https://ria.ru/20210316/feldpunkty-1601459564.html

Темрезов: в 2021 году в Карачаево-Черкесии откроется 17 ФАПов

Темрезов: в 2021 году в Карачаево-Черкесии откроется 17 ФАПов

В сельской местности Карачаево-Черкесии в 2021 году откроется 17 фельдшерско-акушерских пунктов, написал на своей странице в сети Инстаграм глава региона Рашид... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:02

2021-03-16T13:02

2021-03-16T13:02

карачаево-черкесская республика

здоровье - общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 16 мар — РИА Новости. В сельской местности Карачаево-Черкесии в 2021 году откроется 17 фельдшерско-акушерских пунктов, написал на своей странице в сети Инстаграм глава региона Рашид Темрезов.В этом году, объявленном главой КЧР Годом медицины в регионе, будет усилено внимание к первичному звену медицины.Весной текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Карачаево-Черкесии откроется сразу 17 ФАПов. По словам главы региона, это будут "современные, комфортабельные здания, отвечающее всем необходимым требованиям".По словам главы республики, в этом году также запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений здравоохранения первичного звена, а также закупка медицинского оборудования и автомобильного легкового транспорта для доставки пациентов и медицинских работников.

https://ria.ru/20210304/mechet-1599884034.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, рашид темрезов