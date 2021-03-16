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Темрезов: в 2021 году в Карачаево-Черкесии откроется 17 ФАПов
Темрезов: в 2021 году в Карачаево-Черкесии откроется 17 ФАПов
В сельской местности Карачаево-Черкесии в 2021 году откроется 17 фельдшерско-акушерских пунктов, написал на своей странице в сети Инстаграм глава региона Рашид... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:02
2021-03-16T13:02
2021-03-16T13:02
карачаево-черкесская республика
здоровье - общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 16 мар — РИА Новости. В сельской местности Карачаево-Черкесии в 2021 году откроется 17 фельдшерско-акушерских пунктов, написал на своей странице в сети Инстаграм глава региона Рашид Темрезов.В этом году, объявленном главой КЧР Годом медицины в регионе, будет усилено внимание к первичному звену медицины.Весной текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Карачаево-Черкесии откроется сразу 17 ФАПов. По словам главы региона, это будут "современные, комфортабельные здания, отвечающее всем необходимым требованиям".По словам главы республики, в этом году также запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений здравоохранения первичного звена, а также закупка медицинского оборудования и автомобильного легкового транспорта для доставки пациентов и медицинских работников.
https://ria.ru/20210304/mechet-1599884034.html
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здоровье - общество, рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 16 мар — РИА Новости.
В сельской местности Карачаево-Черкесии в 2021 году откроется 17 фельдшерско-акушерских пунктов, написал на своей странице в сети Инстаграм
глава региона Рашид Темрезов
.
В этом году, объявленном главой КЧР Годом медицины в регионе, будет усилено внимание к первичному звену медицины.
Весной текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Карачаево-Черкесии откроется сразу 17 ФАПов. По словам главы региона, это будут "современные, комфортабельные здания, отвечающее всем необходимым требованиям".
"Фельдшерско-акушерский пункт - одна из важнейших составляющих сельской инфраструктуры. Это место, где жители могут получить первую медицинскую помощь, консультацию и направление к врачу. Это особенно ценно для наших старших, когда от скорости полученной̆ помощи зачастую зависит жизнь", - написал Темрезов.
По словам главы республики, в этом году также запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений здравоохранения первичного звена, а также закупка медицинского оборудования и автомобильного легкового транспорта для доставки пациентов и медицинских работников.