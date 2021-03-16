Онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед глобальными вызовами"
17 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международный онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов". 1 часть: Москва – города Азии и Ближнего Востока.
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Участники:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- мэр Манилы Франциско ДОМАГОСО;
- заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики КИМ Ый Cен;
- заместитель директора Шанхайской городской комиссии по экономике и информатизации ЖУН Чжицинь;
- директор Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Катара Мохаммед бин Хамад аль-ТАНИ;
- заместитель секретаря Джакарты по вопросам экономики и финансов Шри ХАРТАТИ;
- пресс-секретарь Городской администрации Бангкока, капитан полиции Понгсакорн КВАНМУАНГ;
- начальник отдела по вопросам национальной экономики Комитета по развитию и реформам Пекина ЦУЙ Сяньхуа;
- министр в канцелярии премьер-министра, второй министр торговли и промышленности и второй министр трудовых ресурсов Сингапура ТАН Се Ленг.
Модератор – журналист, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна РЕМЕЗОВА.
Каждая страна в той или иной степени столкнулась с коронавирусной инфекцией COVID-19. Стремительное распространение вируса оказывает огромное воздействие на бизнес и инвестиционное сообщество, что ведет к значительной потере доходов компаний.
Влияние на экономику в пределах одной страны или даже города может возрастать в зависимости от принимаемых властями мер. Сделав определенные выводы после первой волны пандемии, можно своевременно предотвратить новую вспышку заболевания – или же столкнуться с более мощной волной.
Дополнительная информация:
Роман Череватенко
Тел.: +7 (499) 246 04 35
Моб.: +7 (903) 735 27 40
e-mail: r.cherevatenko@iccmos.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- мэр Манилы Франциско ДОМАГОСО;
- заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики КИМ Ый Cен;
- заместитель директора Шанхайской городской комиссии по экономике и информатизации ЖУН Чжицинь;
- директор Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Катара Мохаммед бин Хамад аль-ТАНИ;
- заместитель секретаря Джакарты по вопросам экономики и финансов Шри ХАРТАТИ;
- пресс-секретарь Городской администрации Бангкока, капитан полиции Понгсакорн КВАНМУАНГ;
- начальник отдела по вопросам национальной экономики Комитета по развитию и реформам Пекина ЦУЙ Сяньхуа;
- министр в канцелярии премьер-министра, второй министр торговли и промышленности и второй министр трудовых ресурсов Сингапура ТАН Се Ленг.
Модератор – журналист, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна РЕМЕЗОВА.
Каждая страна в той или иной степени столкнулась с коронавирусной инфекцией COVID-19. Стремительное распространение вируса оказывает огромное воздействие на бизнес и инвестиционное сообщество, что ведет к значительной потере доходов компаний.
Влияние на экономику в пределах одной страны или даже города может возрастать в зависимости от принимаемых властями мер. Сделав определенные выводы после первой волны пандемии, можно своевременно предотвратить новую вспышку заболевания – или же столкнуться с более мощной волной.
Дополнительная информация:
Роман Череватенко
Тел.: +7 (499) 246 04 35
Моб.: +7 (903) 735 27 40
e-mail: r.cherevatenko@iccmos.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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