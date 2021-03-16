https://ria.ru/20210316/covid-19-i-ekonomika-1601450734.html

Онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед глобальными вызовами"

Онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед глобальными вызовами"

17 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международный онлайн-форум "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов". 1 часть: Москва – города Азии и Ближнего Востока.

2021-03-16T12:27

2021-03-16T12:27

2021-03-16T12:27

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир ЕФИМОВ;- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;- мэр Манилы Франциско ДОМАГОСО;- заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики КИМ Ый Cен;- заместитель директора Шанхайской городской комиссии по экономике и информатизации ЖУН Чжицинь;- директор Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Катара Мохаммед бин Хамад аль-ТАНИ;- заместитель секретаря Джакарты по вопросам экономики и финансов Шри ХАРТАТИ;- пресс-секретарь Городской администрации Бангкока, капитан полиции Понгсакорн КВАНМУАНГ;- начальник отдела по вопросам национальной экономики Комитета по развитию и реформам Пекина ЦУЙ Сяньхуа;- министр в канцелярии премьер-министра, второй министр торговли и промышленности и второй министр трудовых ресурсов Сингапура ТАН Се Ленг.Модератор – журналист, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна РЕМЕЗОВА.Каждая страна в той или иной степени столкнулась с коронавирусной инфекцией COVID-19. Стремительное распространение вируса оказывает огромное воздействие на бизнес и инвестиционное сообщество, что ведет к значительной потере доходов компаний.Влияние на экономику в пределах одной страны или даже города может возрастать в зависимости от принимаемых властями мер. Сделав определенные выводы после первой волны пандемии, можно своевременно предотвратить новую вспышку заболевания – или же столкнуться с более мощной волной.Дополнительная информация: Роман ЧереватенкоТел.: +7 (499) 246 04 35Моб.: +7 (903) 735 27 40e-mail: r.cherevatenko@iccmos.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы