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Минздрав Белоруссии опроверг слухи о массовом увольнении медработников
Минздрав Белоруссии опроверг слухи о массовом увольнении медработников
Распространяемая информация о массовом оттоке медицинских работников из Белоруссии не соответствует действительности, сообщили в минздраве республики. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:50
2021-03-16T16:50
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Распространяемая информация о массовом оттоке медицинских работников из Белоруссии не соответствует действительности, сообщили в минздраве республики."В социальных сетях и Telegram-каналах активно обсуждается информация о "массовом оттоке" медицинских работников из Республики Беларусь - приводится ссылка, что, по официальным данным, по строке "Здравоохранение" (на сайте статкомитета – ред.) чистый отток медицинских работников за январь 2021 года составил 754 человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Как пояснили в минздраве, строка, на которую ссылаются источники новостей об оттоке медработников - "Здравоохранение и социальные услуги". По данной строке за январь текущего года численность всех уволенных работников составила 3917, численность работников, принятых на работу - 3163.Однако, указали в ведомстве, "данная разница (754 человека – ред.) не является показателем числа уволившихся из организаций здравоохранения медработников". В пресс-службе пояснили, что в данном случае речь идет об уволенных и принятых на работу в организации и на предприятия системы здравоохранения, а также организации, оказывающие социальные, ветеринарные и санаторно-курортные услуги.На сегодняшний день в организациях здравоохранения системы минздрава Белоруссии работает 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году – 49 018). По данным минздрава, в 2020 году произошло уменьшение числа врачей амбулаторно-поликлинического звена за счет медиков пенсионного возраста, что было обусловлено коронавирусом COVID-19."Минздрав ежегодно предоставляет информацию о вакансиях и потребностях отрасли во врачебных кадрах. Ежегодная потребность последние пять лет остается на уровне 2,5-3 тысяч", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, в мире

Минздрав Белоруссии опроверг слухи о массовом увольнении медработников

16:50 16.03.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Распространяемая информация о массовом оттоке медицинских работников из Белоруссии не соответствует действительности, сообщили в минздраве республики.
"В социальных сетях и Telegram-каналах активно обсуждается информация о "массовом оттоке" медицинских работников из Республики Беларусь - приводится ссылка, что, по официальным данным, по строке "Здравоохранение" (на сайте статкомитета – ред.) чистый отток медицинских работников за январь 2021 года составил 754 человека", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Как пояснили в минздраве, строка, на которую ссылаются источники новостей об оттоке медработников - "Здравоохранение и социальные услуги". По данной строке за январь текущего года численность всех уволенных работников составила 3917, численность работников, принятых на работу - 3163.
Однако, указали в ведомстве, "данная разница (754 человека – ред.) не является показателем числа уволившихся из организаций здравоохранения медработников". В пресс-службе пояснили, что в данном случае речь идет об уволенных и принятых на работу в организации и на предприятия системы здравоохранения, а также организации, оказывающие социальные, ветеринарные и санаторно-курортные услуги.
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На сегодняшний день в организациях здравоохранения системы минздрава Белоруссии работает 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году – 49 018). По данным минздрава, в 2020 году произошло уменьшение числа врачей амбулаторно-поликлинического звена за счет медиков пенсионного возраста, что было обусловлено коронавирусом COVID-19.
"Минздрав ежегодно предоставляет информацию о вакансиях и потребностях отрасли во врачебных кадрах. Ежегодная потребность последние пять лет остается на уровне 2,5-3 тысяч", - добавили в пресс-службе.
 
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