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Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:01
2021-03-16T14:01
2021-03-16T14:01
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно."Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщили журналистам в штабе.
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РИА Новости
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире