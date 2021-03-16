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Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией

Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:01

2021-03-16T14:01

2021-03-16T14:01

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в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно."Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщили журналистам в штабе.

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире