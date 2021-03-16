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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/aviasoobschenie-1601472354.html
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:01
2021-03-16T14:01
распространение коронавируса
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коронавирусы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно."Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщили журналистам в штабе.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Великобританией

14:01 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщили журналистам в штабе.
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Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
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