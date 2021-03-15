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Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет
Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет
Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:56
2021-03-15T14:02
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова."В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - сказала Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет

13:56 15.03.2021 (обновлено: 14:02 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.
"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - сказала Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".
Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.
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