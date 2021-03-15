https://ria.ru/20210315/zdorove-1601274893.html
Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет
Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет
Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:56
2021-03-15T13:56
2021-03-15T14:02
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1920x0_80_0_0_faf8ed5c99e111c544c53a712b3dce6e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова."В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - сказала Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.
https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9214c3f82cc394f6b89260ea7c8dd565.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ
Любовь Дроздова.
"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - сказала Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".
Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.