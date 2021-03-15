https://ria.ru/20210315/zdorove-1601274893.html

Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:56

2021-03-15T13:56

2021-03-15T14:02

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова."В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", - сказала Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.

https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество