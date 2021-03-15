https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601357645.html

Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Власти Германии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщил портал FOCUS со ссылкой на представителя Минздрава ФРГ. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:33

2021-03-15T17:33

2021-03-15T18:37

focus

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

германия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Германии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщил портал FOCUS со ссылкой на представителя Минздрава ФРГ.Указано, что такое решение принято из предосторожности, правительство таким образом следует актуальной рекомендации института Пауля Эрлиха.Это учреждение находится в подчинении Минздрава и контролирует оборот лекарств.Институт решил дополнительно изучить влияние вакцины AstraZeneca на кровь после сообщений о случаях тромбоза среди привитых этим препаратом. Его использование уже приостановил ряд европейских стран.В самой компании утверждают, что вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших ее, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.Европейское агентство лекарственных средств должно будет решить, каким образом новые сведения повлияют на допуск вакцины.Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601227184.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

focus, в мире, коронавирус covid-19, astrazeneca , германия