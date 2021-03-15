https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601325126.html

Швейцарский иммунолог оценил технологию разработки вакцины "Спутник V"

Швейцарский иммунолог оценил технологию разработки вакцины "Спутник V"

Использование двухвекторной технологии для разработки "Спутник V" разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:23

2021-03-15T15:23

2021-03-15T15:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Использование двухвекторной технологии для разработки "Спутник V" разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА Новости глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы, педиатр Клэр-Энн Зигрист.Говоря о том, должна ли Швейцария рассмотреть вопрос о приобретении российской вакцины, Зигрист ответила, что в стране приветствовались бы любые безопасные вакцины, доступные до мая в большом количестве."До мая приветствовались бы любые эффективные и безопасные вакцины, зарегистрированные Swissmedic и доступные в больших количествах (по крайней мере, миллион доз). В мае, в Швейцарии вакцин будет более чем достаточно, чтобы хватило всем желающим", - добавила она.

женева (город)

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, женева (город), швейцария, в мире