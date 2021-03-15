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Швейцарский иммунолог оценил технологию разработки вакцины "Спутник V"
Швейцарский иммунолог оценил технологию разработки вакцины "Спутник V"
Использование двухвекторной технологии для разработки "Спутник V" разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:23
2021-03-15T15:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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женева (город)
швейцария
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ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Использование двухвекторной технологии для разработки "Спутник V" разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА Новости глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы, педиатр Клэр-Энн Зигрист.Говоря о том, должна ли Швейцария рассмотреть вопрос о приобретении российской вакцины, Зигрист ответила, что в стране приветствовались бы любые безопасные вакцины, доступные до мая в большом количестве."До мая приветствовались бы любые эффективные и безопасные вакцины, зарегистрированные Swissmedic и доступные в больших количествах (по крайней мере, миллион доз). В мае, в Швейцарии вакцин будет более чем достаточно, чтобы хватило всем желающим", - добавила она.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, женева (город), швейцария, в мире

Швейцарский иммунолог оценил технологию разработки вакцины "Спутник V"

15:23 15.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Использование двухвекторной технологии для разработки "Спутник V" разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА Новости глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы, педиатр Клэр-Энн Зигрист.

"Думаю, что выбор в пользу использования двух разных аденовирусных векторов на практике сложен, с учетом риска ошибиться, но разумен. Действительно, это позволяет избежать того, что ответ организма на вектор, вызванный первой дозой вакцины, будет препятствовать второй дозе быть полностью эффективной. Я не видела никаких других данных об этой вакцине", - сказала она.

Говоря о том, должна ли Швейцария рассмотреть вопрос о приобретении российской вакцины, Зигрист ответила, что в стране приветствовались бы любые безопасные вакцины, доступные до мая в большом количестве.
"До мая приветствовались бы любые эффективные и безопасные вакцины, зарегистрированные Swissmedic и доступные в больших количествах (по крайней мере, миллион доз). В мае, в Швейцарии вакцин будет более чем достаточно, чтобы хватило всем желающим", - добавила она.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Женева (город)ШвейцарияВ мире
 
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