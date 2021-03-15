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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601223163.html
Швеция допустила возможность применения "Спутника V"
Швеция допустила возможность применения "Спутника V"
Швеция уже в июне может получить российский препарат от коронавируса "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:52
2021-03-15T15:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
швеция
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Швеция уже в июне может получить российский препарат от коронавируса "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность."Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получат эту вакцину", — заявил он. При этом он добавил, что уже вел переговоры о поставке "Спутника V", однако пока не известно, будет ли Евросоюз заключать централизованное соглашение, или этим займутся отдельные страны."Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93 процентов", — рассказал Бергстрем об ожиданиях от российской вакцины.Ранее сообщалось, что Европейское медицинское агентство начало проверку российского препарата 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение об ее окончательном одобрении может быть принято в мае."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.
https://ria.ru/20210315/sputnik-1601207531.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, швеция

Швеция допустила возможность применения "Спутника V"

11:52 15.03.2021 (обновлено: 15:31 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Швеция уже в июне может получить российский препарат от коронавируса "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
"Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получат эту вакцину", — заявил он.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 10:26Распространение коронавируса
Reuters: в Евросоюзе захотели начать переговоры по "Спутнику V"
При этом он добавил, что уже вел переговоры о поставке "Спутника V", однако пока не известно, будет ли Евросоюз заключать централизованное соглашение, или этим займутся отдельные страны.
"Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93 процентов", — рассказал Бергстрем об ожиданиях от российской вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее сообщалось, что Европейское медицинское агентство начало проверку российского препарата 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение об ее окончательном одобрении может быть принято в мае.
"Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвеция
 
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