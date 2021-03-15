https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601223163.html

Швеция допустила возможность применения "Спутника V"

Швеция допустила возможность применения "Спутника V"

Швеция уже в июне может получить российский препарат от коронавируса "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:52

2021-03-15T11:52

2021-03-15T15:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

швеция

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Швеция уже в июне может получить российский препарат от коронавируса "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность."Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получат эту вакцину", — заявил он. При этом он добавил, что уже вел переговоры о поставке "Спутника V", однако пока не известно, будет ли Евросоюз заключать централизованное соглашение, или этим займутся отдельные страны."Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93 процентов", — рассказал Бергстрем об ожиданиях от российской вакцины.Ранее сообщалось, что Европейское медицинское агентство начало проверку российского препарата 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение об ее окончательном одобрении может быть принято в мае."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210315/sputnik-1601207531.html

швеция

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, швеция