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Туризм
https://ria.ru/20210315/turtsiya-1601231705.html
В Турции начали вакцинацию от COVID-19 работников сферы туризма
В Турции начали вакцинацию от COVID-19 работников сферы туризма
Власти Турции в приоритетном порядке начали процедуру вакцинации более миллиона сотрудников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:39
2021-03-15T16:39
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
отели
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
вакцинация
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Турции в приоритетном порядке начали процедуру вакцинации более миллиона сотрудников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. Министерства культуры и туризма, а также Минздрав запустили систему регистрации туристического персонала, в которую будут вводиться данные о работниках различных предприятий отрасли. После этого им направят уведомления для явки в тот или иной пункт вакцинации.Предполагается в первую очередь поставить прививку персоналу всех отелей, сертифицированных по протоколам безопасного туризма. Эти сотрудники общаются с отдыхающими теснее всего. Далее в очереди — работники турагентств, ресторанов, лицензированные гиды и водители туравтобусов.Эксперты утверждают, что все сотрудники туротрасли — их около одного миллиона — будут вакцинированы к маю. Такая мера должна снять страхи иностранных отдыхающих заразиться коронавирусом на курорте.
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коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, вакцинация

В Турции начали вакцинацию от COVID-19 работников сферы туризма

16:39 15.03.2021
 
© Depositphotos / RVC5PogodЗамок Бодрум
Замок Бодрум - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Depositphotos / RVC5Pogod
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Турции в приоритетном порядке начали процедуру вакцинации более миллиона сотрудников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.
Министерства культуры и туризма, а также Минздрав запустили систему регистрации туристического персонала, в которую будут вводиться данные о работниках различных предприятий отрасли. После этого им направят уведомления для явки в тот или иной пункт вакцинации.
Предполагается в первую очередь поставить прививку персоналу всех отелей, сертифицированных по протоколам безопасного туризма. Эти сотрудники общаются с отдыхающими теснее всего. Далее в очереди — работники турагентств, ресторанов, лицензированные гиды и водители туравтобусов.
Эксперты утверждают, что все сотрудники туротрасли — их около одного миллиона — будут вакцинированы к маю. Такая мера должна снять страхи иностранных отдыхающих заразиться коронавирусом на курорте.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмГостиницыОтелиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияВакцинация
 
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