https://ria.ru/20210315/turtsiya-1601231705.html

В Турции начали вакцинацию от COVID-19 работников сферы туризма

В Турции начали вакцинацию от COVID-19 работников сферы туризма

Власти Турции в приоритетном порядке начали процедуру вакцинации более миллиона сотрудников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:39

2021-03-15T16:39

2021-03-15T16:39

туризм

коронавирус covid-19

туризм

гостиницы

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новости - туризм

турция

вакцинация

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Турции в приоритетном порядке начали процедуру вакцинации более миллиона сотрудников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР. Министерства культуры и туризма, а также Минздрав запустили систему регистрации туристического персонала, в которую будут вводиться данные о работниках различных предприятий отрасли. После этого им направят уведомления для явки в тот или иной пункт вакцинации.Предполагается в первую очередь поставить прививку персоналу всех отелей, сертифицированных по протоколам безопасного туризма. Эти сотрудники общаются с отдыхающими теснее всего. Далее в очереди — работники турагентств, ресторанов, лицензированные гиды и водители туравтобусов.Эксперты утверждают, что все сотрудники туротрасли — их около одного миллиона — будут вакцинированы к маю. Такая мера должна снять страхи иностранных отдыхающих заразиться коронавирусом на курорте.

https://ria.ru/20210311/turtsiya-1600719700.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, вакцинация