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Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"
Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:21
2021-03-15T18:21
2021-03-15T18:27
россия
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
блогер
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора опубликовал телеканал "360".Во время интервью блогер попросила Воробьева "честно признаться", использует ли он мат в неформальной обстановке."Да. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте", — отметил он.Воробьев подчеркнул, что считает обсценную лексику одним из способов выразить чувства, но указал на недопустимость оскорблений или унижений других людей с помощью этих слов.Он также отметил, что старается не совершать поступков, за которые ему потом будет стыдно.
https://ria.ru/20210311/novoselskaya-1600821990.html
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россия, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), блогер, общество