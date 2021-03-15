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Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"
Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:21
2021-03-15T18:27
россия
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
блогер
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора опубликовал телеканал "360".Во время интервью блогер попросила Воробьева "честно признаться", использует ли он мат в неформальной обстановке."Да. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте", — отметил он.Воробьев подчеркнул, что считает обсценную лексику одним из способов выразить чувства, но указал на недопустимость оскорблений или унижений других людей с помощью этих слов.Он также отметил, что старается не совершать поступков, за которые ему потом будет стыдно.
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россия
москва
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россия, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), блогер, общество

Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"

18:21 15.03.2021 (обновлено: 18:27 15.03.2021)
 
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора опубликовал телеканал "360".
Во время интервью блогер попросила Воробьева "честно признаться", использует ли он мат в неформальной обстановке.
"Да. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте", — отметил он.
Воробьев подчеркнул, что считает обсценную лексику одним из способов выразить чувства, но указал на недопустимость оскорблений или унижений других людей с помощью этих слов.
Он также отметил, что старается не совершать поступков, за которые ему потом будет стыдно.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 17:57
Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
 
РоссияАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)БлогерОбщество
 
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