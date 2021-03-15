https://ria.ru/20210315/slova-1601368490.html

Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"

Губернатор Подмосковья раскрыл "эмоциональный секрет"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:21

2021-03-15T18:21

2021-03-15T18:27

россия

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

блогер

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с блогером Ариной Ростовской признался, что иногда допускает нецензурные выражения. Видеозапись разговора опубликовал телеканал "360".Во время интервью блогер попросила Воробьева "честно признаться", использует ли он мат в неформальной обстановке."Да. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте", — отметил он.Воробьев подчеркнул, что считает обсценную лексику одним из способов выразить чувства, но указал на недопустимость оскорблений или унижений других людей с помощью этих слов.Он также отметил, что старается не совершать поступков, за которые ему потом будет стыдно.

https://ria.ru/20210311/novoselskaya-1600821990.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), блогер, общество