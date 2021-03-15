https://ria.ru/20210315/sanktsii-1601271549.html
Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"
Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"
Попавшего под санкции США депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:53
2021-03-15T13:53
2021-03-15T13:53
александр дубинский
верховная рада украины
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КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Попавшего под санкции США депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила пресс-служба политсилы.Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" 14 марта сменила руководителя Киевской областной организации, место Дубинского занял депутат Верховной рады Андрей Мотовиловец."Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - сообщается на сайте политсилы.Как пояснили в пресс-службе, распоряжением председателя партии на 14 марта было созвано собрание Киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов. В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе депутата в тот же день прошло "какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации"."Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования главами политсовета и Национального совета общин… Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава. Кроме того, действия Дубинского относительно проведения конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию "Слуга народа", - говорится в сообщении.Дубинский может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. Под ограничения попал и Дубинский. После этого было принято решение о его исключении из фракции в парламенте.
https://ria.ru/20210313/sanktsii-1601040625.html
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александр дубинский, верховная рада украины, сша, украина, в мире
КИЕВ, 15 мар - РИА Новости.
Попавшего под санкции США
депутата Верховной рады
Украины Александра Дубинского
исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила пресс-служба политсилы.
Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" 14 марта сменила руководителя Киевской областной организации, место Дубинского занял депутат Верховной рады Андрей Мотовиловец.
"Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - сообщается на сайте политсилы.
Как пояснили в пресс-службе, распоряжением председателя партии на 14 марта было созвано собрание Киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов. В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе депутата в тот же день прошло "какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации".
"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования главами политсовета и Национального совета общин… Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава. Кроме того, действия Дубинского относительно проведения конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Дубинский может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.
Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины
в связи с выборами. Под ограничения попал и Дубинский. После этого было принято решение о его исключении из фракции в парламенте.