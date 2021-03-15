Онлайн-конференция о борьбе с рассеянным склерозом
16 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Вернуть подвижность: долгожданное решение от российского производителя для пациентов с рассеянным склерозом".
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Участники:
- д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-невролог, заместитель главного внештатного специалиста невролога, заместитель директора по науке Научно-практического центра клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области Мария ДАВЫДОВСКАЯ;
- д.м.н., профессор, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян ВЛАСОВ;
- директор по науке, экспертизе и обращению ЛС и БАД компании "Валента Фарм" Екатерина ЗАХАРОВА;
- джазовый саксофонист, композитор, автор-исполнитель песен "Влад Колчин Project", писатель, автор книги "Музыка как шанс победить рассеянный склероз" Влад КОЛЧИН.
Модератор - врач-терапевт высшей категории, телеведущий ВГТРК и ведущий программы "Московская медицина" на "Радио Москвы" Алексей БЕЗЫМЯННЫЙ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-невролог, заместитель главного внештатного специалиста невролога, заместитель директора по науке Научно-практического центра клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области Мария ДАВЫДОВСКАЯ;
- д.м.н., профессор, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян ВЛАСОВ;
- директор по науке, экспертизе и обращению ЛС и БАД компании "Валента Фарм" Екатерина ЗАХАРОВА;
- джазовый саксофонист, композитор, автор-исполнитель песен "Влад Колчин Project", писатель, автор книги "Музыка как шанс победить рассеянный склероз" Влад КОЛЧИН.
Модератор - врач-терапевт высшей категории, телеведущий ВГТРК и ведущий программы "Московская медицина" на "Радио Москвы" Алексей БЕЗЫМЯННЫЙ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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