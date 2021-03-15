https://ria.ru/20210315/rasseyannyy-skleroz-1601376102.html

Онлайн-конференция о борьбе с рассеянным склерозом

Онлайн-конференция о борьбе с рассеянным склерозом

16 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Вернуть подвижность: долгожданное решение от российского производителя для пациентов с рассеянным склерозом".

2021-03-15T19:01

2021-03-15T19:01

2021-03-15T19:01

анонсы

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Задать вопросУчастники:- д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-невролог, заместитель главного внештатного специалиста невролога, заместитель директора по науке Научно-практического центра клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области Мария ДАВЫДОВСКАЯ;- д.м.н., профессор, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян ВЛАСОВ;- директор по науке, экспертизе и обращению ЛС и БАД компании "Валента Фарм" Екатерина ЗАХАРОВА;- джазовый саксофонист, композитор, автор-исполнитель песен "Влад Колчин Project", писатель, автор книги "Музыка как шанс победить рассеянный склероз" Влад КОЛЧИН.Модератор - врач-терапевт высшей категории, телеведущий ВГТРК и ведущий программы "Московская медицина" на "Радио Москвы" Алексей БЕЗЫМЯННЫЙ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы