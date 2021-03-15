Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/pitanie-1601194487.html
В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания
В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания
Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T08:02
2021-03-15T08:02
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
ачинск
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_097cf88d4968b91308437d44646cddbd.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Красноярского края.Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников от 7 до 14 лет. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".В ведомстве пояснили, что на комбинате отсутствовало меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, отсутствовал контроль на линии раздачи. Кроме того, найдены нарушения технологии изготовления готовых блюд и режима хранения продуктов, на комбинате реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.
https://ria.ru/20210303/povara-1599788490.html
россия
красноярский край
ачинск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f5fd18db4ef7c295eee4667c104de151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, ачинск, красноярск, происшествия

В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания

08:02 15.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Красноярского края.
Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников от 7 до 14 лет. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".
"В городе Ачинске МКУ "Комбинат школьного питания" и должностные лица привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей за нарушения законодательства при организации питания", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на комбинате отсутствовало меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, отсутствовал контроль на линии раздачи. Кроме того, найдены нарушения технологии изготовления готовых блюд и режима хранения продуктов, на комбинате реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:15
Жириновский предложил ввести личную ответственность для школьных поваров
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайАчинскКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния