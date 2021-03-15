https://ria.ru/20210315/pitanie-1601194487.html

В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания

В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания

Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:02

2021-03-15T08:02

2021-03-15T08:02

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

ачинск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Красноярского края.Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников от 7 до 14 лет. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".В ведомстве пояснили, что на комбинате отсутствовало меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, отсутствовал контроль на линии раздачи. Кроме того, найдены нарушения технологии изготовления готовых блюд и режима хранения продуктов, на комбинате реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.

https://ria.ru/20210303/povara-1599788490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, ачинск, красноярск, происшествия