https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601353999.html

В КБР проведут проверку после отравления шестерых детей угарным газом

В КБР проведут проверку после отравления шестерых детей угарным газом

Прокуратура Кабардино-Балкарии собирается проверить действия газовиков в рамках организованной проверки по факту отравления шестерых детей угарным газом в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:18

2021-03-15T17:18

2021-03-15T17:18

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии собирается проверить действия газовиков в рамках организованной проверки по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее сообщалось, что в воскресенье в поселке Белая Речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет. По данным регионального минздрава, трое детей в возрасте пяти месяцев, четырех и пяти лет находятся в реанимации, еще три ребенка - в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике.Региональное СУСК сообщило, что начало доследственную проверку, по предварительным данным, причиной отравления мог стать плохо смонтированный дымоход."Прокуратурой республики организована проверка по факту отравления малолетними жителями селения Белая Речка угарным газом… По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210204/otravlenie-1595973298.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия