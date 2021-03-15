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Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве
Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве
Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:20
2021-03-15T18:20
россия
анна кузнецова
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Ранее российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в соцсетях появилась информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки из Москвы. В настоящее время проводится процессуальная проверка.Отмечается, что специалисты соцзащиты продолжат работу с семьей и будут действовать в интересах несовершеннолетней.
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россия, анна кузнецова, москва

Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве

18:20 15.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Ранее российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в соцсетях появилась информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки из Москвы. В настоящее время проводится процессуальная проверка.
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"Сейчас девочка находится дома; с ней и папой работают сотрудники соцзащиты, включая психологов. Сотрудники посетили семью сразу же, как поступила информация о возможном жестком обращении с ребенком. В квартире созданы благоприятные условия для воспитания и жизни ребенка; девочка активно занимается спортом", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты соцзащиты продолжат работу с семьей и будут действовать в интересах несовершеннолетней.
 
РоссияАнна КузнецоваМосква
 
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