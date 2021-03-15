https://ria.ru/20210315/nasilie-1601368305.html

Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве

Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве

Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:20

2021-03-15T18:20

2021-03-15T18:20

россия

анна кузнецова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Ранее российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в соцсетях появилась информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки из Москвы. В настоящее время проводится процессуальная проверка.Отмечается, что специалисты соцзащиты продолжат работу с семьей и будут действовать в интересах несовершеннолетней.

https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, москва