https://ria.ru/20210315/nasilie-1601368305.html
Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве
Органы опеки прокомментировали сообщения о насилии над девочкой в Москве
Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:20
2021-03-15T18:20
2021-03-15T18:20
россия
анна кузнецова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соцзащита Москвы и психологи работают с семьей, где отец якобы издевается над 12-летней дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Ранее российский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в соцсетях появилась информация о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки из Москвы. В настоящее время проводится процессуальная проверка.Отмечается, что специалисты соцзащиты продолжат работу с семьей и будут действовать в интересах несовершеннолетней.
https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кузнецова, москва