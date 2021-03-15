https://ria.ru/20210315/nagrazhdenie-1601386795.html

Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19

Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин наградил медиков из Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:45

2021-03-15T20:45

2021-03-15T20:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

красноярский край

свердловская область

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медиков из Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом.Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Орденом Пирогова также награждены врач Норильской городской больницы №2 Екатерина Каркавина, заведующая отделением городской больницы Каменска-Уральского Мария Иваницкая, заместитель главврача Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга Марина Мазурова и другие.Медалью Луки Крымского награждены фельдшер скорой медицинской помощи Красноярской станции скорой медицинской помощи Павел Андриенко, начальник клинико-диагностической службы Артемовской центральной больницы Свердловской области Александра Новикова и другие.

https://ria.ru/20210302/mediki-1599627265.html

красноярский край

свердловская область

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