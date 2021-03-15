Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медиков из Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом.
Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить Орденом Пирогова Алимова Александра Джигангировича - врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича", - говорится в указе.
Орденом Пирогова также награждены врач Норильской городской больницы №2 Екатерина Каркавина, заведующая отделением городской больницы Каменска-Уральского Мария Иваницкая, заместитель главврача Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга Марина Мазурова и другие.
Медалью Луки Крымского награждены фельдшер скорой медицинской помощи Красноярской станции скорой медицинской помощи Павел Андриенко, начальник клинико-диагностической службы Артемовской центральной больницы Свердловской области Александра Новикова и другие.