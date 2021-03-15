https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601216040.html
В Москве выявили 1353 новых случая COVID-19
В Москве выявили 1353 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1353, Санкт-Петербурге - 933, Подмосковье - 627, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:13
2021-03-15T11:13
2021-03-15T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346830_0:416:2776:1978_1920x0_80_0_0_ea2d29676523739b549017d42539625a.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1353, Санкт-Петербурге - 933, Подмосковье - 627, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 6, Туве - 5, Еврейской автономной области - 2.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/vaktsinatsiya-1601126630.html
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346830_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fba53ca15a45de6c7e9e3f0fafd36d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество