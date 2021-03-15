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https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601206159.html
WSJ: в США занижали смертность от COVID-19
WSJ: в США занижали смертность от COVID-19
В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:18
2021-03-15T10:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
огайо
сша
род-айленд
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики, сообщает издание Wall Street Journal.Так в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане – 1500. Пересчет был также произведет в Виргинии, Миннесоте, Род-Айленде.Занижение показателей издание связывает с принципом работы системы, которую штаты используют для обнародования статистики. Система работает в режиме реального времени и не учитывает смерти от коронавируса, о которых становится известно позже в ходе медицинского освидетельствования. В режиме реального времени, например, функционирует трекер от университета Джона Хопкинса, пишет издание.По последним данным университета Хопкинса в США было всего выявлено 29 438 775 случаев заболевания, скончались 534 888 пациентов с выявленным коронавирусом.
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коронавирус covid-19, огайо, сша, род-айленд, в мире

WSJ: в США занижали смертность от COVID-19

10:18 15.03.2021 (обновлено: 10:32 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики, сообщает издание Wall Street Journal.
Так в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане – 1500. Пересчет был также произведет в Виргинии, Миннесоте, Род-Айленде.
Правда - это ложь. США грозят расправой за вакцинную дезинформацию - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 17:54Акценты
Правда - это ложь. США грозят расправой за "вакцинную дезинформацию"
Занижение показателей издание связывает с принципом работы системы, которую штаты используют для обнародования статистики. Система работает в режиме реального времени и не учитывает смерти от коронавируса, о которых становится известно позже в ходе медицинского освидетельствования. В режиме реального времени, например, функционирует трекер от университета Джона Хопкинса, пишет издание.
По последним данным университета Хопкинса в США было всего выявлено 29 438 775 случаев заболевания, скончались 534 888 пациентов с выявленным коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОгайоСШАРод-АйлендВ мире
 
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