https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601206159.html

WSJ: в США занижали смертность от COVID-19

WSJ: в США занижали смертность от COVID-19

В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:18

2021-03-15T10:18

2021-03-15T10:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

огайо

сша

род-айленд

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики, сообщает издание Wall Street Journal.Так в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане – 1500. Пересчет был также произведет в Виргинии, Миннесоте, Род-Айленде.Занижение показателей издание связывает с принципом работы системы, которую штаты используют для обнародования статистики. Система работает в режиме реального времени и не учитывает смерти от коронавируса, о которых становится известно позже в ходе медицинского освидетельствования. В режиме реального времени, например, функционирует трекер от университета Джона Хопкинса, пишет издание.По последним данным университета Хопкинса в США было всего выявлено 29 438 775 случаев заболевания, скончались 534 888 пациентов с выявленным коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/1600821276.html

огайо

сша

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коронавирус covid-19, огайо, сша, род-айленд, в мире