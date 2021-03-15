https://ria.ru/20210315/kopeyka-1601228001.html
Читатели болгарского СМИ восхитились тюнингом российской "Копейки"
Читатели болгарского СМИ восхитились тюнингом российской "Копейки"
Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают модернизацию российского автомобиля ВАЗ-2101. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:25
2021-03-15T12:25
2021-03-15T15:38
rolls-royce motor cars
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают модернизацию российского автомобиля ВАЗ-2101.К пятидесятилетию появления первого автомобиля болгарское тюнинг-агентство выпустило уникальную модель "Жигулей". Ее отличительная особенность — коричневый кожаный салон, который болгарские специалисты сравнили с Rolls-Royce."Парни действительно умельцы — такое стильное ретро получилось", — написал один из читателей.Другой добавил, что "Жигули" были лучшим советским автомобилем."Получилось круче, чем у "Теслы". Пусть Илон посмотрит и поучится у них", — отметил третий.Еще один читатель предположил, что стоимость этой работы можно окупить за пару месяцев, если летом катать на машине туристов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rolls-royce motor cars, в мире
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Читатели болгарского издания "Факти"
активно обсуждают модернизацию российского автомобиля ВАЗ-2101.
К пятидесятилетию появления первого автомобиля болгарское тюнинг-агентство выпустило уникальную модель "Жигулей". Ее отличительная особенность — коричневый кожаный салон, который болгарские специалисты сравнили с Rolls-Royce
.
1 из 2
Автомобиль ВАЗ-2101 после тюнинга в болгарском ателье GB Design.
2 из 2
Автомобиль ВАЗ-2101 после тюнинга в болгарском ателье GB Design.
1 из 2
Автомобиль ВАЗ-2101 после тюнинга в болгарском ателье GB Design.
2 из 2
Автомобиль ВАЗ-2101 после тюнинга в болгарском ателье GB Design.
"Парни действительно умельцы — такое стильное ретро получилось", — написал один из читателей.
Другой добавил, что "Жигули" были лучшим советским автомобилем.
"Получилось круче, чем у "Теслы". Пусть Илон посмотрит и поучится у них", — отметил третий.
Еще один читатель предположил, что стоимость этой работы можно окупить за пару месяцев, если летом катать на машине туристов.