https://ria.ru/20210315/kopeyka-1601228001.html

Читатели болгарского СМИ восхитились тюнингом российской "Копейки"

Читатели болгарского СМИ восхитились тюнингом российской "Копейки"

Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают модернизацию российского автомобиля ВАЗ-2101. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:25

2021-03-15T12:25

2021-03-15T15:38

rolls-royce motor cars

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" активно обсуждают модернизацию российского автомобиля ВАЗ-2101.К пятидесятилетию появления первого автомобиля болгарское тюнинг-агентство выпустило уникальную модель "Жигулей". Ее отличительная особенность — коричневый кожаный салон, который болгарские специалисты сравнили с Rolls-Royce."Парни действительно умельцы — такое стильное ретро получилось", — написал один из читателей.Другой добавил, что "Жигули" были лучшим советским автомобилем."Получилось круче, чем у "Теслы". Пусть Илон посмотрит и поучится у них", — отметил третий.Еще один читатель предположил, что стоимость этой работы можно окупить за пару месяцев, если летом катать на машине туристов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rolls-royce motor cars, в мире