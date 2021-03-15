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Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T04:34
2021-03-15T04:34
алексей карнаухов
россия
погода
российская академия наук
москва
общество
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Россиян предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что климатические аномалии изменят жизнь москвичей.По словам специалиста, уже в ближайшем будущем жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления.Климатолог отметил, что за последние десятилетия климат уже изменился, и москвичи вынуждены подстраивать свой гардероб под эти перемены. Так, из-за чередования климатических явлений, когда на смену морозу и аномальному снегопаду приходит оттепель, жители города вынуждены носить водонепроницаемую обувь. Также сейчас, в отличие от прошлых поколений, москвичи используют зимой зонт.Кроме того, изменение климата затронет и летний период, что, в свою очередь, также отразится на одежде.Эксперт также добвавил, что "Москва – дополнительный остров тепла" из-за своей системы отопления.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
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алексей карнаухов, россия, погода, российская академия наук, москва, общество

Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь

04:34 15.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что климатические аномалии изменят жизнь москвичей.
По словам специалиста, уже в ближайшем будущем жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления.

"В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели", — рассказал Карнаухов.

Климатолог отметил, что за последние десятилетия климат уже изменился, и москвичи вынуждены подстраивать свой гардероб под эти перемены. Так, из-за чередования климатических явлений, когда на смену морозу и аномальному снегопаду приходит оттепель, жители города вынуждены носить водонепроницаемую обувь. Также сейчас, в отличие от прошлых поколений, москвичи используют зимой зонт.
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Кроме того, изменение климата затронет и летний период, что, в свою очередь, также отразится на одежде.
"Летом мы должны быть готовы к аномальной жаре, как было в 2010 году. Жара в 25–40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой – не промокает, например, с мембранами", — отметил Карнаухов.
Эксперт также добвавил, что "Москва – дополнительный остров тепла" из-за своей системы отопления.
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