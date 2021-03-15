https://ria.ru/20210315/klimat-1601188888.html

Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь

Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T04:34

2021-03-15T04:34

2021-03-15T04:34

алексей карнаухов

россия

погода

российская академия наук

москва

общество

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Россиян предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что климатические аномалии изменят жизнь москвичей.По словам специалиста, уже в ближайшем будущем жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления.Климатолог отметил, что за последние десятилетия климат уже изменился, и москвичи вынуждены подстраивать свой гардероб под эти перемены. Так, из-за чередования климатических явлений, когда на смену морозу и аномальному снегопаду приходит оттепель, жители города вынуждены носить водонепроницаемую обувь. Также сейчас, в отличие от прошлых поколений, москвичи используют зимой зонт.Кроме того, изменение климата затронет и летний период, что, в свою очередь, также отразится на одежде.Эксперт также добвавил, что "Москва – дополнительный остров тепла" из-за своей системы отопления.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html

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алексей карнаухов, россия, погода, российская академия наук, москва, общество