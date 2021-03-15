Омич получил срок за избиение до смерти управдома за мусор на парковке
08:42 15.03.2021 (обновлено: 08:43 15.03.2021)
ОМСК, 15 мар – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к 8,5 годам лишения свободы мужчину, который до смерти избил старшего по дому за мусор на парковке возле своей многоэтажки, говорится в сообщении СУСК по Омской области.
По версии следствия, фигурант после увольнения с основного места работы договорился с жильцами своего дома о том, что он будет облагораживать парковку - убирать там мусор и высаживать цветы. Но 26 июля 2020 года между ним и старшим по дому возник конфликт из-за благоустройства придомовой территории. По словам фигуранта, старший по дому во время уборки во дворе выбросил мусор через забор на парковку.
"В ходе конфликта обвиняемый нанес один удар кулаком и бревном по голове потерпевшему, который от телесных повреждений скончался в больнице", - говорится в сообщении регионального СК.
Жителя Омска признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В пятницу 12 марта его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает в понедельник СК. В качестве дополнительного наказания омичу назначили ограничение свободы на один год и взыскали с него в пользу супруги старшего по дому 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда.