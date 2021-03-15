https://ria.ru/20210315/izbienie-1601196561.html

Омич получил срок за избиение до смерти управдома за мусор на парковке

Омич получил срок за избиение до смерти управдома за мусор на парковке

Суд в Омске приговорил к 8,5 годам лишения свободы мужчину, который до смерти избил старшего по дому за мусор на парковке возле своей многоэтажки, говорится в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:42

2021-03-15T08:42

2021-03-15T08:43

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ОМСК, 15 мар – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к 8,5 годам лишения свободы мужчину, который до смерти избил старшего по дому за мусор на парковке возле своей многоэтажки, говорится в сообщении СУСК по Омской области.По версии следствия, фигурант после увольнения с основного места работы договорился с жильцами своего дома о том, что он будет облагораживать парковку - убирать там мусор и высаживать цветы. Но 26 июля 2020 года между ним и старшим по дому возник конфликт из-за благоустройства придомовой территории. По словам фигуранта, старший по дому во время уборки во дворе выбросил мусор через забор на парковку.Жителя Омска признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В пятницу 12 марта его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает в понедельник СК. В качестве дополнительного наказания омичу назначили ограничение свободы на один год и взыскали с него в пользу супруги старшего по дому 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20210311/politseyskiy-1600699632.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия